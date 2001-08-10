17:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Что несёт течение Куросио? Радиохимики МГУ и СахГУ ищут ответ на Кунашире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 7 по 20 июля 2026 года на Кунашире работала группа радиохимиков химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В общем за время экспедиции учёные прокачали через фильтры около 15,8 тонн воды — озёрной и морской, — чтобы понять, доходит ли до Курил радиоактивное загрязнение, которое несёт течение Куросио.
Работы ведутся в рамках проекта Российского научного фонда «Пути миграции и рассеяния радиоактивного загрязнения с АЭС "Фукусима" в Жёлтом и Японском морях» (грант № 25-43-00052, 2025–2027 гг.). Проект выполняет кафедра радиохимии химического факультета МГУ совместно с китайскими коллегами из Ланьчжоуского университета; руководитель — академик РАН Степан Николаевич Калмыков.
Работы проводятся совместно с Сахалинским государственным университетом.
Работы проводятся совместно с Сахалинским государственным университетом.
Задача проекта — количественно оценить трансокеанический перенос радионуклидов от аварии на АЭС «Фукусима-1» – 11.03.2011, от сброса очищенной воды со станции и от испытаний ядерного оружия на тихоокеанских полигонах середины XX века. Считается, что главная движущая сила такого переноса — тёплое течение Куросио и его ветви, которые проходят вдоль Японских островов и заходят в Японское море и далее к Сахалину и Курилам. Учёные определяют содержание трудно детектируемых радионуклидов — нептуния, плутония, америция, технеция и йода — как в растворённом виде, так и во взвешенном веществе.
Отдельная часть работы — пробы из озёр. Озеро не связано с морскими течениями, и всё, что в нём есть, попало туда из атмосферы. Сравнивая озёрные и морские пробы, можно разделить два пути поступления радионуклидов — воздушный и морской — и точно указать источник.
Первый год проекта был посвящён Жёлтому морю, второй — Японскому морю и его дальневосточному обрамлению. Именно поэтому в июле 2026 года экспедиция приехала на Кунашир: остров стоит ровно там, где встречаются тёплая ветвь Куросио, заходящая в пролив Екатерины, и холодное течение Оясио, идущее вдоль Курильской гряды на юго-запад.
С помощью инновационной установки, созданной в Сахалинском Университете (СахГУ, г.Южно-Сахалинск), ученые в полевых условиях отделяли взвешенную фракцию от растворимой. Всего на четырёх точках прокачано 15 772 литра.
С помощью инновационной установки, созданной в Сахалинском Университете (СахГУ, г.Южно-Сахалинск), ученые в полевых условиях отделяли взвешенную фракцию от растворимой. Всего на четырёх точках прокачано 15 772 литра.
Самая тонкая часть работы делалась не в поле, а в гараже заповедника «Курильский», который на время стал полевой лабораторией. Из каждой точки брали по 100 литров воды, подкисляли соляной кислотой до pH 4, вносили около 40 граммов шестиводного хлорида железа и аммиаком поднимали pH до 10. За ночь образуется осадок гидроксида железа, который «собирает» на себя актиниды из всего объёма. Наутро осадок отделяли от жидкости — и вместо ста литров воды получалась компактная проба, которую можно везти через полстраны.
Дополнительно на каждой точке отобрали пробы на йод-129 и на тяжёлые металлы — всего двенадцать проб плюс фильтры со взвесью.
Дополнительно на каждой точке отобрали пробы на йод-129 и на тяжёлые металлы — всего двенадцать проб плюс фильтры со взвесью.
Мощность дозы на всех четырёх точках не превышала 0,05 мкЗв/ч — это обычный природный фон. Никаких аномалий приборы не показали, и это ожидаемый результат: речь идёт о концентрациях, которые невозможно «поймать» дозиметром, их определяют на масс-спектрометрах по единичным атомам.
Жидкую фазу довезли до лаборатории Сахалинского университета в Южно-Сахалинске, где её отфильтровали под вакуумом; подготовленные пробы отправили самолётом в Москву. Ключом к разгадке станут изотопные отношения. Отношение плутония-240 к плутонию-239 работает как отпечаток пальца: у глобальных выпадений от атмосферных ядерных испытаний оно около 0,18, у «ближнего» следа тихоокеанских полигонов — 0,30–0,36, у фукусимского материала — своё. По этому отношению и по содержанию йода-129 можно будет сказать, что именно принесла к берегам Кунашира вода.
Полевой отряд работал в составе четырёх человек:
Отдельное спасибо сотрудникам заповедника за профессиональные советы по маршрутам и за тёплый приём — на Кунашире это чувствуется особенно.
- Наталья Кузьменкова — кандидат географических наук (к.г.н.), руководитель экспедиции, ответственный исполнитель проекта, кафедра радиохимии химического факультета МГУ;
- Владимир Петров — кандидат химических наук (к.х.н.), ответственный исполнитель проекта, кафедра радиохимии химического факультета МГУ;
- Эдуард Токарь, к.х.н. заведующий лабораторией радиоэкологического мониторинга и охраны Арктических экосистем СахГУ.
- Анна Мацкевич, с.н.с. лаборатории радиоэкологического мониторинга и охраны Арктических экосистем СахГУ.
Отдельное спасибо сотрудникам заповедника за профессиональные советы по маршрутам и за тёплый приём — на Кунашире это чувствуется особенно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
13:44 31 Июля Сахалинцев приглашают посетить фестиваль пляжных видов спорта
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Выбор редакции
- 18:08 Вчера Несколько жителей Южно-Сахалинска стали жертвами мошеннических действий
- 17:08 Вчера Что несёт течение Куросио? Радиохимики МГУ и СахГУ ищут ответ на Кунашире
- 16:31 Вчера Выездное мероприятие «Сказочная кисть» прошло для постояльцев дома ветеранов и инвалидов
- 15:48 Вчера В СахОУНБ прошёл урок «Влияние литературы на игровую индустрию»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?