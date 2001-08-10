Что несёт течение Куросио? Радиохимики МГУ и СахГУ ищут ответ на Кунашире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 7 по 20 июля 2026 года на Кунашире работала группа радиохимиков химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В общем за время экспедиции учёные прокачали через фильтры около 15,8 тонн воды — озёрной и морской, — чтобы понять, доходит ли до Курил радиоактивное загрязнение, которое несёт течение Куросио.

Работы ведутся в рамках проекта Российского научного фонда «Пути миграции и рассеяния радиоактивного загрязнения с АЭС "Фукусима" в Жёлтом и Японском морях» (грант № 25-43-00052, 2025–2027 гг.). Проект выполняет кафедра радиохимии химического факультета МГУ совместно с китайскими коллегами из Ланьчжоуского университета; руководитель — академик РАН Степан Николаевич Калмыков.

Работы проводятся совместно с Сахалинским государственным университетом.

Задача проекта — количественно оценить трансокеанический перенос радионуклидов от аварии на АЭС «Фукусима-1» – 11.03.2011, от сброса очищенной воды со станции и от испытаний ядерного оружия на тихоокеанских полигонах середины XX века. Считается, что главная движущая сила такого переноса — тёплое течение Куросио и его ветви, которые проходят вдоль Японских островов и заходят в Японское море и далее к Сахалину и Курилам. Учёные определяют содержание трудно детектируемых радионуклидов — нептуния, плутония, америция, технеция и йода — как в растворённом виде, так и во взвешенном веществе.

Отдельная часть работы — пробы из озёр. Озеро не связано с морскими течениями, и всё, что в нём есть, попало туда из атмосферы. Сравнивая озёрные и морские пробы, можно разделить два пути поступления радионуклидов — воздушный и морской — и точно указать источник.

Первый год проекта был посвящён Жёлтому морю, второй — Японскому морю и его дальневосточному обрамлению. Именно поэтому в июле 2026 года экспедиция приехала на Кунашир: остров стоит ровно там, где встречаются тёплая ветвь Куросио, заходящая в пролив Екатерины, и холодное течение Оясио, идущее вдоль Курильской гряды на юго-запад.

С помощью инновационной установки, созданной в Сахалинском Университете (СахГУ, г.Южно-Сахалинск), ученые в полевых условиях отделяли взвешенную фракцию от растворимой. Всего на четырёх точках прокачано 15 772 литра.