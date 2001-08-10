Несколько жителей Южно-Сахалинска стали жертвами мошеннических действий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 19-летнего местного жителя. Он рассказал, что 1 августа 2026 года ему поступил звонок от неизвестного, который под предлогом продления срока действия договора связи, попросил сообщить код из смс-сообщения, что потерпевший и сделал. Позже, потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником «правоохранительных органов» и сообщил, что все денежные средства потерпевшего находятся в опасности и чтобы их сохранить, заявителю необходимо перевести их на «безопасный счет», что он и сделал, переведя 48 000 рублей на указанный мошенником счет.

1 августа 2026 года в полицию обратился 55-летний житель Южно-Сахалинска. Он сообщил, что 1 августа текущего года, в интернете нашел объявление об оказании «интим» услуг. Далее потерпевший связался по указанному номеру со злоумышленницей, которая сообщила, что необходимо внести предоплату. Далее по указаниям мошенницы заявитель перевел 20 500 рублей, однако услуги ему никто не предоставил.

Также в полицию поступило заявление от 32-летнего жителя областного центра. Он сообщил, что 26 июля 2026 года ему поступило уведомление в мессенджере, в котором сообщалось об установке пароля для входа, однако заявитель ничего не устанавливал. Через некоторое время от имени потерпевшего неизвестное лицо разослало сообщения с просьбой одолжить денежные средства и перевести их на неизвестный счет.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.