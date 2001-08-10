Выездное мероприятие «Сказочная кисть» прошло для постояльцев дома ветеранов и инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное мероприятие «Сказочная кисть», приуроченное к 170-летию со дня рождения выдающегося русского художника, историка и мыслителя Аполлинария Васнецова (1856–1933), 4 августа провели специалисты ведущей островной библиотеки для постояльцев Сахалинского областного специализированного дома ветеранов и инвалидов.

Мероприятие прошло в формате интеллектуальной игры. Участники познакомились с биографией художника, его творческим методом и философскими взглядами на живопись. Особое внимание было уделено ключевым этапам жизни Васнецова: влиянию отца, привившего любовь к природе и наблюдательности; наставничеству старшего брата Виктора Васнецова, учебе у выдающихся мастеров – Василия Поленова, Ильи Репина, Марка Антокольского.

В ходе игры участники отвечали на вопросы о становлении Васнецова как художника-передвижника, его путешествиях по Уралу, создании исторических пейзажей «старой Москвы» и театральной деятельности. Отдельный блок был посвящен философским взглядам художника: Васнецов считал, что главное в живописи – не техническое мастерство, а символ и идея, которые автор вкладывает в произведение.

Мероприятие позволило по-новому взглянуть на личность Аполлинария Васнецова – не только как мастера кисти, но и как ученого-археолога, педагога, писателя и глубокого мыслителя, чье наследие остается важной частью русской культуры.

Подобные выездные мероприятия подтверждают социальную миссию библиотеки: делать культурное просвещение доступным для всех категорий граждан, включая тех, кто по состоянию здоровья не может посещать библиотечные площадки.