Традиционная акция дарит отдых горожанам с ограниченными возможностями здоровья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выезд на побережье Охотского моря объединил более 100 южносахалинцев. Традиционная акция «На солнечной поляночке», направленная на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья, вновь подарила участникам яркие эмоции и отдых на свежем воздухе.
- Главная цель таких мероприятий — подарить людям возможность отдохнуть, пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и зарядиться положительными эмоциями. Сегодня на морской берег выехали представители девяти общественных организаций. Хочется отметить, что каждый год место для отдыха они выбирают самостоятельно. В этом году их выбор пал на благоустроенный пляж в селе Стародубском, - отметила директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова.
Старт акции традиционно был дан на площади Победы. Участники мероприятия отправились на оборудованный пляж с лежаками. К месту отдыха их доставили комфортабельные автобусы, оснащенные кондиционерами. Маломобильных горожан обязательно сопровождают сотрудники департамента социальной политики, медицинский работник и волонтеры, которые следят за их самочувствием и оказывают необходимую помощь. На побережье для южносахалинцев также будет организован обед.
- Мы всегда участвуем в этой акции с отличным настроением. Мы любим выезжать на море. Сегодня насладимся свежим воздухом, погреемся на солнышке, попоем и пообщаемся, - поделилась впечатлениями участница акции Людмила Бойченко.
- Сегодня очень хорошая погода, солнечная. Очень прекрасно, что организуют такие поездки. Люди собираются пообщаться, вместе отдохнуть, - рассказала южносахалинка Татьяна Адушкина.
- Мы очень ждем эти поездки. И погода всегда хорошая, и настроение всегда прекрасное, и угощение всегда вкусное, и море теплое, песок пушистый - все замечательно. В этот раз мы едем в новое место, где еще не были, на пляж в Стародубском. Находимся в предвкушении: встали сегодня пораньше и ждем приятных впечатлений, - отметила горожанка Елена Козупеева.
Акция проходит дважды в теплый сезон. Второе мероприятие запланировано на конец августа. Место для отдыха также выберут горожане.
Добавим, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Мероприятия проводятся в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором островного региона Валерием Лимаренко.
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