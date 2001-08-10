«Счастливое материнство»: обучение, общение и поддержка для семей в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске успешно реализуется комплексная система поддержки семей с детьми. В рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным, мамы, находящиеся в декретном отпуске, получают возможности для профессионального развития, полезного досуга и обучения.

Одним из ключевых элементов этой работы стала программа «Счастливое материнство». В ее рамках проходят регулярные встречи, такие как «Молочные завтраки» — часть обучающего цикла «Семейная Азбука: до и после родов». Эти мероприятия создают пространство, где женщины могут сменить привычную домашнюю обстановку на живое общение, посетить лекции и мастер-классы.

Для многих участниц проект становится площадкой для профессиональной самореализации. Яркий пример — Инна Ким, которая начала посещать занятия еще во время беременности, а сегодня приходит на встречи вместе с восьмимесячным сыном Артемом.

— Для меня это не просто способ разнообразить будни, но и отличная возможность не терять профессиональную квалификацию, — рассказывает Инна Ким. — По образованию я педагог-логопед, и на «Молочных завтраках» я выступаю не только как мама, но и как эксперт. Недавно провела встречу, посвященную подготовке детей к школе и коррекции речевых дефектов. Получила много положительных отзывов, и этот опыт оказался для меня очень ценным.

— Проект «Счастливое материнство» буквально «ведет» женщину за руку по всему этому непростому, но счастливому пути. Эта инициатива действительно меняет жизнь сахалинских семей к лучшему. Сегодня мамы подходят к родительству очень осознанно, и такая поддержка — лучший вклад в физическое и эмоциональное благополучие всей семьи, — отметила южносахалинка и многодетная мама Татьяна Котвицкая.

Узнать о предстоящих мероприятиях и ознакомиться с деятельностью АНО «Семейная азбука» можно в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».