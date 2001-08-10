«Счастливое материнство»: обучение, общение и поддержка для семей в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске успешно реализуется комплексная система поддержки семей с детьми. В рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным, мамы, находящиеся в декретном отпуске, получают возможности для профессионального развития, полезного досуга и обучения.
Одним из ключевых элементов этой работы стала программа «Счастливое материнство». В ее рамках проходят регулярные встречи, такие как «Молочные завтраки» — часть обучающего цикла «Семейная Азбука: до и после родов». Эти мероприятия создают пространство, где женщины могут сменить привычную домашнюю обстановку на живое общение, посетить лекции и мастер-классы.
Для многих участниц проект становится площадкой для профессиональной самореализации. Яркий пример — Инна Ким, которая начала посещать занятия еще во время беременности, а сегодня приходит на встречи вместе с восьмимесячным сыном Артемом.
— Для меня это не просто способ разнообразить будни, но и отличная возможность не терять профессиональную квалификацию, — рассказывает Инна Ким. — По образованию я педагог-логопед, и на «Молочных завтраках» я выступаю не только как мама, но и как эксперт. Недавно провела встречу, посвященную подготовке детей к школе и коррекции речевых дефектов. Получила много положительных отзывов, и этот опыт оказался для меня очень ценным.
— Проект «Счастливое материнство» буквально «ведет» женщину за руку по всему этому непростому, но счастливому пути. Эта инициатива действительно меняет жизнь сахалинских семей к лучшему. Сегодня мамы подходят к родительству очень осознанно, и такая поддержка — лучший вклад в физическое и эмоциональное благополучие всей семьи, — отметила южносахалинка и многодетная мама Татьяна Котвицкая.
Узнать о предстоящих мероприятиях и ознакомиться с деятельностью АНО «Семейная азбука» можно в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
13:44 31 Июля Сахалинцев приглашают посетить фестиваль пляжных видов спорта
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Выбор редакции
- 18:08 Вчера Несколько жителей Южно-Сахалинска стали жертвами мошеннических действий
- 17:08 Вчера Что несёт течение Куросио? Радиохимики МГУ и СахГУ ищут ответ на Кунашире
- 16:31 Вчера Выездное мероприятие «Сказочная кисть» прошло для постояльцев дома ветеранов и инвалидов
- 15:48 Вчера В СахОУНБ прошёл урок «Влияние литературы на игровую индустрию»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?