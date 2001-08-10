Полиция предотвратила мошенническую схему по хищению 8,4 млн рублей с маркетплейса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области пресекли мошенническую схему хищения денег у одного из известных маркетплейсов. Ранее с заявлением о противоправных действиях в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска обратились региональные представители торговой платформы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили и задержали подозреваемую, которой оказалась ранее судимая 33-летняя жительница областной столицы.
По предварительным данным, злоумышленница обнаружила в мессенджере нелегальную схему, позволявшую обходить платёжную систему онлайн-площадки. Используя определённые банковские алгоритмы, она имитировала пополнение электронного кошелька без реального внесения денег, а затем выводила средства на свои карты и расходовала их в личных целях. Действуя подобным образом, в период с 27 июля по 3 августа 2023 года аферистка похитила 8,4 млн рублей.
Следователем городской полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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