Тихоокеанское
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09:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Кадровые центры помогли закрыть 1899 вакансий на Сахалине за счет подбора специалистов

Кадровые центры помогли закрыть 1899 вакансий на Сахалине за счет подбора специалистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За семь месяцев показатель вырос на 372 рабочих места по сравнению с прошлым годом.

С начала года работодатели Сахалинской области при содействии Кадровых центров закрыли 1899 вакансий на 8034 рабочих места.

Чаще всего предприятия и организации искали водителей, воспитателей, врачей, грузчиков, инженеров, кассиров, кухонных рабочих, матросов, медицинских сестер, обработчиков рыбы, овощеводов, охранников, поваров, продавцов-кассиров, слесарей-ремонтников, учителей, фельдшеров, электрогазосварщиков и электромонтеров.

«Особое внимание уделяем приоритетным предприятиям региона, среди которых Восточная горнорудная компания, Сахалинэнерго и другие. Для таких компаний важно быстро находить специалистов под конкретные производственные задачи, и здесь Кадровый центр выступает не просто площадкой для размещения вакансий, а партнером в подборе персонала», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Работа с компаниями строится адресно. Кадровые консультанты помогают уточнить запрос, описать условия, подобрать подходящих кандидатов и организовать прямую встречу с ними.

Для этого проводят открытые отборы, профтуры, онлайн-встречи и собеседования. Такой формат экономит время: человек заранее понимает, куда идет работать, а предприятие быстрее видит, насколько кандидат готов к задачам.

Кроме подбора персонала, специалисты рассказывают о мерах господдержки: субсидиях на найм, квотировании рабочих мест, обучении под запрос предприятия и других инструментах.

Работодатели, которым нужна помощь в подборе сотрудников, могут обратиться в любой Кадровый центр Сахалинской области.

Материал Кадрового центра Сахалинской области.

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