Кадровые центры помогли закрыть 1899 вакансий на Сахалине за счет подбора специалистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За семь месяцев показатель вырос на 372 рабочих места по сравнению с прошлым годом.
С начала года работодатели Сахалинской области при содействии Кадровых центров закрыли 1899 вакансий на 8034 рабочих места.
Чаще всего предприятия и организации искали водителей, воспитателей, врачей, грузчиков, инженеров, кассиров, кухонных рабочих, матросов, медицинских сестер, обработчиков рыбы, овощеводов, охранников, поваров, продавцов-кассиров, слесарей-ремонтников, учителей, фельдшеров, электрогазосварщиков и электромонтеров.
«Особое внимание уделяем приоритетным предприятиям региона, среди которых Восточная горнорудная компания, Сахалинэнерго и другие. Для таких компаний важно быстро находить специалистов под конкретные производственные задачи, и здесь Кадровый центр выступает не просто площадкой для размещения вакансий, а партнером в подборе персонала», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Работа с компаниями строится адресно. Кадровые консультанты помогают уточнить запрос, описать условия, подобрать подходящих кандидатов и организовать прямую встречу с ними.
Для этого проводят открытые отборы, профтуры, онлайн-встречи и собеседования. Такой формат экономит время: человек заранее понимает, куда идет работать, а предприятие быстрее видит, насколько кандидат готов к задачам.
Кроме подбора персонала, специалисты рассказывают о мерах господдержки: субсидиях на найм, квотировании рабочих мест, обучении под запрос предприятия и других инструментах.
Работодатели, которым нужна помощь в подборе сотрудников, могут обратиться в любой Кадровый центр Сахалинской области.
Материал Кадрового центра Сахалинской области.
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