Кадровые центры помогли закрыть 1899 вакансий на Сахалине за счет подбора специалистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За семь месяцев показатель вырос на 372 рабочих места по сравнению с прошлым годом.

С начала года работодатели Сахалинской области при содействии Кадровых центров закрыли 1899 вакансий на 8034 рабочих места.

Чаще всего предприятия и организации искали водителей, воспитателей, врачей, грузчиков, инженеров, кассиров, кухонных рабочих, матросов, медицинских сестер, обработчиков рыбы, овощеводов, охранников, поваров, продавцов-кассиров, слесарей-ремонтников, учителей, фельдшеров, электрогазосварщиков и электромонтеров.

«Особое внимание уделяем приоритетным предприятиям региона, среди которых Восточная горнорудная компания, Сахалинэнерго и другие. Для таких компаний важно быстро находить специалистов под конкретные производственные задачи, и здесь Кадровый центр выступает не просто площадкой для размещения вакансий, а партнером в подборе персонала», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Работа с компаниями строится адресно. Кадровые консультанты помогают уточнить запрос, описать условия, подобрать подходящих кандидатов и организовать прямую встречу с ними.

Для этого проводят открытые отборы, профтуры, онлайн-встречи и собеседования. Такой формат экономит время: человек заранее понимает, куда идет работать, а предприятие быстрее видит, насколько кандидат готов к задачам.

Кроме подбора персонала, специалисты рассказывают о мерах господдержки: субсидиях на найм, квотировании рабочих мест, обучении под запрос предприятия и других инструментах.

Работодатели, которым нужна помощь в подборе сотрудников, могут обратиться в любой Кадровый центр Сахалинской области.

Материал Кадрового центра Сахалинской области.