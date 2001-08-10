В Корсакове установили подозреваемого по делу кражи из дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть ОМВД России «Корсаковский» поступило заявление от 52-летней местной жительницы о том, что неизвестное лицо проникло в дом и похитило имущество.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый 50-летний местный житель.
Выяснилось, что 26 июня 2026 года фигурант, прогуливаясь по частному сектору, обратил внимание на один из домов и решил проникнуть внутрь. Подойдя ближе, он заметил, что окно было прикрыто листом фанеры, после чего он, отодвинув его, пролез в помещение через оконный проем. Далее осмотревшись внутри, злоумышленник обнаружил бензопилу, а также замороженные морепродукты и винную настойку, которые решил забрать с собой, после чего он скрылся с места преступления.
Сумма ущерба составила 13 000 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Материал подготовлен на основе предварительных данных.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Сахалинские Акулы завершили турнир Беляева в Череповце вторыми
09:49 Сегодня Кадровые центры помогли закрыть 1899 вакансий на Сахалине за счет подбора специалистов
10:31 Сегодня В Корсакове установили подозреваемого по делу кражи из дома
- 11:22 Сегодня «РВК‑Сахалин» заняла 2 место в конкурсе регионального Министерства экологии
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
13:44 31 Июля Сахалинцев приглашают посетить фестиваль пляжных видов спорта
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Выбор редакции
- 11:59 Сегодня Охотское станет местом группового этапа чемпионата России по пляжному волейболу
- 09:49 Сегодня Кадровые центры помогли закрыть 1899 вакансий на Сахалине за счет подбора специалистов
- 09:00 Сегодня Сахалинские Акулы завершили турнир Беляева в Череповце вторыми
- 18:08 Вчера Несколько жителей Южно-Сахалинска стали жертвами мошеннических действий
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?