В Корсакове установили подозреваемого по делу кражи из дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть ОМВД России «Корсаковский» поступило заявление от 52-летней местной жительницы о том, что неизвестное лицо проникло в дом и похитило имущество.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый 50-летний местный житель.

Выяснилось, что 26 июня 2026 года фигурант, прогуливаясь по частному сектору, обратил внимание на один из домов и решил проникнуть внутрь. Подойдя ближе, он заметил, что окно было прикрыто листом фанеры, после чего он, отодвинув его, пролез в помещение через оконный проем. Далее осмотревшись внутри, злоумышленник обнаружил бензопилу, а также замороженные морепродукты и винную настойку, которые решил забрать с собой, после чего он скрылся с места преступления.

Сумма ущерба составила 13 000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.