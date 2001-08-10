Охотское станет местом группового этапа чемпионата России по пляжному волейболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 7 по 9 августа село Охотское станет местом проведения этапа открытого чемпионата России по пляжному волейболу. На пляже «Вояж» своим мастерством блеснут ведущие игроки страны.
Приглашаем сахалинцев и гостей региона насладиться зрелищными матчами одного из самых красивых видов спорта. Не пропустите возможность увидеть пляжный волейбол высшего уровня! Вход свободный.
В женский турнир заявились 10 команд из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Южно-Сахалинска.
Стартовый рейтинг-лист возглавляет московское «Динамо» (Екатерина Шевцова и Полина Тышкевич). В составе московской команды «Проснег» на корт Охотского выйдет Ольга Мотрич, которая уже дважды побеждала на сахалинском этапе чемпионата страны в 2024 и 2025 году.
Симпатии островных болельщиков будут принадлежать двум сахалинским командам. В первой из них играют Таисия Гордеева и Яна Максутова, во второй – Ева Старостина и Полина Рощина.
В мужском турнире - 14 команд с поистине «звездным» составом. В списке заявившихся – участник ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер чемпионата мира Никита Лямин, чемпион Европы по волейболу на снегу Тарас Мыськив (ТОП-5 первенства мира U21 по пляжному волейболу), двукратный победитель первенства Европы U22, победитель первенства Европы U18, бронзовый призёр первенства мира U19 по пляжному волейболу Алексей Гусев, а также многие другие титулованные волейболисты.
Островной регион в этой компании будут представлять Владислав Лазарчук и Никита Ивашечкин.
В пятницу, 7 августа с 10:00 до 19:00 на двух кортах будут идти игры в группах. На этом этапе определятся участники плей-офф.
Субботний день 8 августа посвящен играм на выбывание. Участники будут пытаться продвинуться как можно дальше по сетке плей-офф. Первый матч начнется в 10:00, заключительный – в 18:30.
На 9 августа запланированы матчи за третье место (женщины -12:00, мужчины - 13:00), а также битвы за золото сахалинского этапа (женский финал в 14:00, мужской финал – в 15:00).
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