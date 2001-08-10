Открытие выставки, посвящённой учёным-этнографам Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 августа в 16:00 Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на открытие выставки «Исследователи языков и культур коренных народов Сахалина», посвященной юбилеям известных ученых-этнографов – Б.П. Пилсудского, Л.Я. Штернберга, Е.А. Крейновича, Ч.М. Таксами, Г.А. Отаиной и Т.П. Роон.

Открытие выставки планируется в рамках масштабных мероприятий, приуроченных к Международному дню коренных народов мира и 95-летию выдающегося учёного-нивха Чунера Михайловича Таксами, которые пройдут в краеведческом музее и других учреждениях области с 7 по 8 августа.

Выставка объединит уникальные экспонаты и документы людей, которые внесли значительный вклад в изучение коренных народов и развитие Сахалинского областного краеведческого музея. Каждый из этих учёных вложил в свою работу подлинную любовь к предмету исследования и глубокое уважение к людям – носителям культуры и традиций своего этноса. Записи, словари, монографии и статьи ученых-этнографов стали фундаментом, на котором стоит современная наука о сахалинских народах. Фотографии и подлинные предметы выставки – из собрания Сахалинского областного краеведческого музея.

Выставка продолжит работу до 27 сентября.

Приглашаем всех желающих прикоснуться к богатому культурному наследию островного региона.

Мероприятие проводится при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и министерства культуры и архивного дела региона.