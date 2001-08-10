Почти 60 км коммунальных сетей промыли специалисты «РВК‑Сахалин» с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Промывка сетей — неотъемлемый элемент плановой работы водоканала: мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком, а также по обращениям горожан. Сотрудники предприятия стараются максимально реализовать объем работ в теплое время года — в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ключевая цель промывки — удалить накопившийся осадок с внутренних стенок труб. Эта процедура крайне важна для поддержания высокого качества воды, транспортируемой по сетям в дома горожан: отложения могут не только ухудшить органолептические показатели воды, но и стать средой для развития микроорганизмов. Благодаря своевременной очистке удается сохранять стабильные характеристики ресурса на всем пути от водозаборов до квартир потребителей.

Важно учитывать, что после завершения промывки магистральных сетей водоканалом обязанность по очистке внутридомовых коммуникаций ложится на управляющие компании.

По данным предприятия, в текущем году специалисты «РВК‑Сахалин» обработали 59 457 метров трубопроводов. Преобладающую долю составили сети водоснабжения — 57 725 метров. Кроме того, проведена промывка 1 732 метров сетей водоотведения (канализации).

Как пояснил начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей «РВК‑Сахалин» Игорь Маняхин, для очистки труб применяются два метода. Первый — объемный: за счет увеличения объема воды в системе отложения вымываются естественным образом. Второй — гидропневматический: он предполагает использование компрессоров и водовоздушной смеси. Оба метода отличаются высокой эффективностью и безопасны для инфраструктуры.

В большинстве случаев работы выполняются без отключения водоснабжения. Если требуется масштабная промывка, предполагающая временные ограничения, жителей заблаговременно информируют, а также организуют подвоз воды.