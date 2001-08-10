СахОУНБ им. Н.А.Тарасова отметит 79-летие масштабным праздником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа «Библиотека зажигает звёзды!» состоится 12 августа. В этот день учреждение распахнет двери для жителей и гостей города, предложив насыщенную программу мероприятий, объединяющих литературу, творчество и живое общение.
Праздник начнется в 12:00 на крыльце библиотеки с торжественного открытия и акции проекта «Волонтёры культуры». С 12:30 для гостей состоится концертная программа с участием музыкальной группы «Варианты» и творческого клуба «АПОстров», которая задаст праздничное настроение всему дню.
Основное пространство первого этажа (фойе) превратится в интерактивную зону. Здесь будет работать тематическая выставка «Библиотека зажигает звёзды: 79 лет в созвездии знаний», фотозона «С книгой в кадре» и викторина «Знакомство с библиотекой». Посетители смогут оставить свои пожелания на интерактивном стенде «79 тёплых слов библиотеке», а новые читатели получат памятные сувениры в рамках специальной акции.
Для тех, кто предпочитает творческую практику, на втором этаже (в Молодежном центре «Универсалка») с 12:30 до 15:00 пройдет мастер-класс по линогравюре «Печатня за углом». В зале каталогов в это же время состоится презентация библиотечного клуба «Рукодельница».
Особым событием дня станут эксклюзивные экскурсии по предварительной записи (+7 (4242) 45-25-43): обзорная прогулка библиотеке и уникальная возможность заглянуть в хранилище редких изданий в рамках экскурсии «Путешествие в книжные редкости».
День рождения библиотеки – это не просто дата в календаре, а повод еще раз подчеркнуть роль учреждения как открытого культурного центра, где каждый может найти точку притяжения: от тихого чтения до активного творческого диалога.
Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-37.
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