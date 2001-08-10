Сахалинэнерго провёл проектную игру «Энергия будущего» для школьников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) разработали и провели проектную игру «Энергия будущего», которая стала одним из ключевых событий тематического трека «Образование в действии». Мероприятие состоялось в рамках 30-го юбилейного Международного Дальневосточного энергетического форума «Энергия Сахалина» и 2-го Международного форума «Острова устойчивого развития: климат и экология».
Игру разработали при непосредственном участии молодых сотрудников Сахалинэнерго, что подчеркнуло ее практическую ориентированность и связь с реальными производственными задачами. Участниками стали семиклассники, которые погрузились в процесс создания роботизированной руки для использования на производстве.
Организатором площадки выступил региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сахалинтех Алаид» (ГАУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области»).
«Мы рассматриваем эту игру как эффективный инструмент для поиска талантливых школьников, готовых решать реальные задачи энергетической отрасли. Для нас важно не просто рассказать о профессии, а дать ребятам возможность попробовать себя в деле, поработать с технологиями, которые уже сегодня меняют облик энергетики», – отметили организаторы.
Мероприятие продолжило системную работу Сахалинэнерго по профориентации молодежи. Компания регулярно проводит встречи со школьниками, экскурсии на энергообъекты, организует практики и стажировки, формируя устойчивый кадровый резерв для региональной энергетики.
Форум «Энергия Сахалина» является выездной площадкой Восточного экономического форума при поддержке правительства Сахалинской области, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, Минэнерго России, Минвостокразвития России.
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