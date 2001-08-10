В Ново-Александровске привели в порядок берег реки Красносельской в рамках нацпроекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В планировочном районе прошла экологическая акция «Чистый город». Волонтеры и сотрудники центра народной культуры «Радуга» привели в порядок участок берега реки Красносельской, который расположен рядом со сквером «Тимирязевское». Мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что коллектив ЦНК «Радуга» проводит подобные акции уже третий год, однако впервые экологический десант вышел за пределы территории учреждения, чтобы облагородить популярное место отдыха горожан.

— Мы выбрали этот участок не случайно. Берег реки — излюбленное место для семейного досуга жителей Ново-Александровска. Наша цель — сделать так, чтобы отдых здесь был комфортным и приятным для каждого, — отметила участница акции, заведующая отделом организации мероприятий ЦНК «Радуга» Дарья Меньшикова.

К инициативе присоединились около 20 неравнодушных горожан.

— Намного приятнее отдыхать там, где чисто. Прежде всего, мы сами можем сделать городскую среду комфортнее. Считаю важным не только участвовать в экологических акциях, но и поддерживать чистоту во время отдыха, — поделился житель планировочного района Павел Поздняков.

— Мы должны научиться ценить то, что нам даёт природа. Своим примером мы с коллегами хотим показать, что чистота окружающей среды — это и наша ответственность, — отметила участница акции Эллейя Серикова.

Всего за час активной работы участники собрали порядка 10 килограммов бытовых отходов, очистив значительную часть прибрежной полосы. Экологические акции на территории городского округа будут продолжены.