Тихоокеанское
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16:15, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях

Сахалинец завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Константин Иноземцев взял золотую награду на всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири и Дальнего Востока» по нардам в Красноярске.

Более 60 спортсменов из Красноярского и Алтайского краев, Свердловской, Челябинской, Тульской, Новосибирской, Воронежской, Ленинградской, Кемеровской и Сахалинской областей, а также Республик Бурятия, Хакасия и Татарстан сразились за звание сильнейших в турнире.

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