16:15, | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинец завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Константин Иноземцев взял золотую награду на всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири и Дальнего Востока» по нардам в Красноярске.
Более 60 спортсменов из Красноярского и Алтайского краев, Свердловской, Челябинской, Тульской, Новосибирской, Воронежской, Ленинградской, Кемеровской и Сахалинской областей, а также Республик Бурятия, Хакасия и Татарстан сразились за звание сильнейших в турнире.
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