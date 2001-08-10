Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине выбирают тех, кто двигает технологии вперёд: в номинации «Технологическая победа» конкурса «Сахалинский маяк‑2026» подвели итоги отбора.

Строгий отбор на конкурсе «Сахалинский маяк‑2026» завершён — эксперты определили участников следующего этапа в номинации «Технологическая победа». По правилам конкурса статус конкурсанта получили три специалиста, чьи проекты в сфере IT и искусственного интеллекта теперь оценят и жители области.

В следующий этап прошли:

- Марат Галиулин — исследователь данных Сахалинского центра искусственного интеллекта СахГУ;

- Любовь Шумилова — тоже исследователь данных Центра ИИ СахГУ;

- Владимир Зимин — ИП, руководитель AI‑проектов и консультант по внедрению искусственного интеллекта.

Все трое представят свои разработки уже на следующем этапе — в интерактивном голосовании. Их материалы направлены в министерство государственного управления Сахалинской области, и совсем скоро судьбу победителей будут решать не только эксперты, но и сами жители региона.

О значении конкурса рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев:

«Конкурс «Сахалинский маяк», учреждённый губернатором Валерием Лимаренко и Правительством области, — это не просто состязание, а настоящий маркер прогресса: он отмечает тех, кто двигает вперёд экономику и социальную сферу, внедряет смелые решения и делает Сахалинскую область технологичнее и сильнее».

Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области благодарит всех участников за профессионализм, продуманные проекты и искреннее желание развивать регион.