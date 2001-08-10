В городском парке им. Ю.А. Гагарина продолжается благоустройство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Сергей Надсадин совместно с руководителями профильных департаментов провел выездное совещание в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Глава областного центра проинспектировал ход работ по обновлению аттракционного комплекса и благоустройству пешеходных связей.

Главным событием этого сезона станет установка колеса обозрения. Ожидается, что объект будет смонтирован и запущен к празднованию Дня города. Помимо этого, в ближайшее время парк пополнят еще 5 новых аттракционов. Они уже закуплены и частично доставлены в Южно-Сахалинск.

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения с инвестором. Особое внимание уделяется качеству прилегающей территории: под новыми объектами и вокруг них специалисты заменят покрытие.

— Парк — это важная составляющая культурной жизни нашего города, и его развитие не останавливается. Конечно, строительные работы, в частности, подготовка фундамента для колеса обозрения, создают временные неудобства. Однако большинство горожан относятся к этому с пониманием, ведь все изменения направлены на улучшение парка, — подчеркнул Сергей Надсадин. — Наша задача — завершить основные работы в этом сезоне, чтобы люди могли с комфортом проводить здесь время.

В ходе выездного совещания отдельной темой стало обновление пешеходных дорожек. Ремонт асфальтового покрытия будет проходить в два этапа. В ближайшее время приведут в порядок участки, где не требуется замена подземных коммуникаций. А в 2027 году работы затронут дорожки, под которыми проложены теплотрассы и водопроводные сети. Сейчас специалисты проводят проектирование, чтобы в будущем сезоне синхронизировать замену труб с укладкой нового асфальта.