В городском парке им. Ю.А. Гагарина продолжается благоустройство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Сергей Надсадин совместно с руководителями профильных департаментов провел выездное совещание в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Глава областного центра проинспектировал ход работ по обновлению аттракционного комплекса и благоустройству пешеходных связей.
Главным событием этого сезона станет установка колеса обозрения. Ожидается, что объект будет смонтирован и запущен к празднованию Дня города. Помимо этого, в ближайшее время парк пополнят еще 5 новых аттракционов. Они уже закуплены и частично доставлены в Южно-Сахалинск.
Работы ведутся в рамках концессионного соглашения с инвестором. Особое внимание уделяется качеству прилегающей территории: под новыми объектами и вокруг них специалисты заменят покрытие.
— Парк — это важная составляющая культурной жизни нашего города, и его развитие не останавливается. Конечно, строительные работы, в частности, подготовка фундамента для колеса обозрения, создают временные неудобства. Однако большинство горожан относятся к этому с пониманием, ведь все изменения направлены на улучшение парка, — подчеркнул Сергей Надсадин. — Наша задача — завершить основные работы в этом сезоне, чтобы люди могли с комфортом проводить здесь время.
В ходе выездного совещания отдельной темой стало обновление пешеходных дорожек. Ремонт асфальтового покрытия будет проходить в два этапа. В ближайшее время приведут в порядок участки, где не требуется замена подземных коммуникаций. А в 2027 году работы затронут дорожки, под которыми проложены теплотрассы и водопроводные сети. Сейчас специалисты проводят проектирование, чтобы в будущем сезоне синхронизировать замену труб с укладкой нового асфальта.
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