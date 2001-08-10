Южно-Сахалинск готовит дороги к началу учебного года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжают приводить в порядок улично-дорожную сеть. Специалисты проводят как комплексный ремонт дорожного полотна «картами», так и локальное устранение дефектов.
Особое внимание в августе уделяется маршрутам, по которым курсирует общественный транспорт, а также подъездам к образовательным учреждениям. Задача дорожников — завершить основные работы на этих участках до 1 сентября.
На сегодняшний день активная фаза ремонта проходит по улице Тихоокеанской (от ул. Горького до ул. Комсомольской). Здесь рабочие обновляют тротуары и устанавливают бордюрный камень, общая площадь благоустройства составит около 2200 квадратных метров. Как только пешеходная зона будет готова, дорожники приступят к укладке асфальта на проезжей части.
Параллельно работы ведутся и в других районах города. На улице Лермонтова (от ул. 1905 года до ул. Сахалинской) обновят порядка 1700 квадратных метров полотна. На улице Сахалинской (от ул. Лермонтова до ул. Холмской) продолжается ямочный ремонт. На перекрестке улиц Холмской и Памятной в ближайшее время уложат около 400 квадратных метров нового асфальта. Улицу Комсомольскую (от ул. Больничной до ул. Есенина) тоже готовят к асфальтированию. При благоприятных погодных условиях к работам приступят на следующей неделе.
- Плановый ремонт — это системная работа по повышению безопасности дорожного движения и созданию доступной среды. Мы стремимся сделать город комфортнее для каждого жителя, - отметил заместитель начальника управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.
Вопросы содержания улично-дорожной сети находятся на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Реализация запланированных ремонтных мероприятий проходит при взаимодействии и поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
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