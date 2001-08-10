В Южно-Сахалинске активно развивается волонтерское движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице активно развивается волонтерское движение, объединяющее сотни неравнодушных людей. Молодым людям добровольчество помогает не только найти единомышленников, но и получить уникальный профессиональный опыт.

Один из ярких примеров - история Николая Шеянова. Переехав в областной центр из Охи, юноша искал способ адаптироваться в новом городе и расширить круг общения. Его путь в добровольчестве начался в 2021 году с помощи в организации локальных библиотечных мероприятий. Однако настоящим «трамплином» для него стал форум «ОстроVа» в 2023 году.

— На первое крупное мероприятие я шел с волнением. Атмосфера созидания и масштаб задач настолько увлекли, что я понял: «это мое», — делится Николай Шеянов.

За два года активной деятельности в портфолио молодого человека на платформе ДОБРО.РФ появилось более 50 проектов. Среди них — такие знаковые для региона события, как фестиваль «Крылья Сахалина», Российско-китайские зимние молодежные игры, фестиваль «Мы вместе — своих не бросаем». Постепенно задачи Николая усложнялись: от простой навигации на площадках он перешел к управлению логистикой, сопровождению делегаций и протокольной работе.

Для Николая Шеянова волонтерское сообщество стало настоящей семьей, к которой со временем присоединились даже его близкие.

— Быть волонтером — значит находиться в центре событий. Эта деятельность позволяет развивать коммуникативные навыки, учит работе в команде, ответственности и дает потрясающее чувство сопричастности к большим свершениям, — говорит Николай.

Добавим, волонтерское движение в областном центре и регионе в целом развивается благодаря системной поддержке губернатора Валерия Лимаренко и администрации Южно-Сахалинска во главе с мэром Сергеем Надсадиным. Такая совместная работа дает успешный старт важным социальным проектам и создает возможности для привлечения в ряды добровольцев неравнодушных горожан.