В Южно-Сахалинске активно развивается волонтерское движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице активно развивается волонтерское движение, объединяющее сотни неравнодушных людей. Молодым людям добровольчество помогает не только найти единомышленников, но и получить уникальный профессиональный опыт.
Один из ярких примеров - история Николая Шеянова. Переехав в областной центр из Охи, юноша искал способ адаптироваться в новом городе и расширить круг общения. Его путь в добровольчестве начался в 2021 году с помощи в организации локальных библиотечных мероприятий. Однако настоящим «трамплином» для него стал форум «ОстроVа» в 2023 году.
— На первое крупное мероприятие я шел с волнением. Атмосфера созидания и масштаб задач настолько увлекли, что я понял: «это мое», — делится Николай Шеянов.
За два года активной деятельности в портфолио молодого человека на платформе ДОБРО.РФ появилось более 50 проектов. Среди них — такие знаковые для региона события, как фестиваль «Крылья Сахалина», Российско-китайские зимние молодежные игры, фестиваль «Мы вместе — своих не бросаем». Постепенно задачи Николая усложнялись: от простой навигации на площадках он перешел к управлению логистикой, сопровождению делегаций и протокольной работе.
Для Николая Шеянова волонтерское сообщество стало настоящей семьей, к которой со временем присоединились даже его близкие.
— Быть волонтером — значит находиться в центре событий. Эта деятельность позволяет развивать коммуникативные навыки, учит работе в команде, ответственности и дает потрясающее чувство сопричастности к большим свершениям, — говорит Николай.
Добавим, волонтерское движение в областном центре и регионе в целом развивается благодаря системной поддержке губернатора Валерия Лимаренко и администрации Южно-Сахалинска во главе с мэром Сергеем Надсадиным. Такая совместная работа дает успешный старт важным социальным проектам и создает возможности для привлечения в ряды добровольцев неравнодушных горожан.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Южно-Сахалинск готовит дороги к началу учебного года
09:46 Сегодня Сахалинэнерго провёл проектную игру «Энергия будущего» для школьников
10:31 Сегодня СахОУНБ им. Н.А.Тарасова отметит 79-летие масштабным праздником
11:23 Сегодня В селе Краснополье 24 семьи получили комфортное жильё благодаря Народной программе Единой России
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
13:44 31 Июля Сахалинцев приглашают посетить фестиваль пляжных видов спорта
17:18 30 Июля Активисты МГЕР проводят мониторинг объектов благоустройства Сахалинской области
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Выбор редакции
- 15:18 Сегодня С морского героя к современному городу: выездная экскурсия для маломобильных жителей Сахалина
- 14:24 Сегодня Продолжается реконструкция системы водоснабжения в селе Взморье Долинского района
- 13:14 Сегодня В Южно-Сахалинске активно развивается волонтерское движение
- 12:54 Сегодня Почти 60 км коммунальных сетей промыли специалисты «РВК‑Сахалин» с начала года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?