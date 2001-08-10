Новая схема отходов в Южно-Сахалинске: жильцы «Уюна» получат комфортный вывоз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области совместно с администрацией областного центра проработали вопрос логистики и создания инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в жилом комплексе «Уюн». Необходимость оперативного решения возникла в связи с началом заселения дома по улице Жириновского 4, где завершение благоустройства придомовой территории объективно не позволяет обеспечить беспрепятственный подъезд коммунальной техники к стационарным площадкам накопления.

В ходе выездного рабочего совещания с участием представителей Государственной жилищной инспекции, управляющей компании ООО «Компроспект» и регионального оператора была выработана комплексная временная схема. Она в полной мере учитывает интересы жильцов и санитарные нормы, исключая образование несанкционированных свалок.

Принятые решения включают в себя следующие шаги со стороны застройщика: до конца текущей недели обустройство временной площадки с помостом для контейнеров. Для нужд жильцов будет установлено четыре контейнера для смешанных отходов. Отдельно будет размещен бункер-накопитель для строительных отходов, образующихся от капитального ремонта. Региональным оператором уже принята заявка на вывоз ТКО с завтрашнего дня на ежедневной основе.

– Обязанность по вывозу твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов от текущего ремонта лежит исключительно на региональном операторе. В случае фиксации нарушений графика вывоза, регоператор будет отрабатывать этот вопрос напрямую с подрядной организацией с применением мер ответственности. Важно помнить: иные виды отходов, такие как шины и строительные отходы от капитального ремонта регулируются по другим правилам — это обязанность отходообразователя. Призываю не смешивать эти потоки, чтобы оставалась возможно эффективно с ними обращаться, – прокомментировал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Ли.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул, что реакция властей последовала незамедлительно после обращений граждан.

–Мы получили жалобы от жильцов, требующие оперативного решения. Безусловно, жители не должны ждать окончания всех строительных работ. Людям важен комфорт здесь и сейчас. Проработали варианты, приняли решение о временном переносе площадки в более удобное место. Временная схема согласована. Проконтролируем, чтобы до конца недели все поручения были выполнены, - рассказал градоначальник.

Взаимодействие с жильцами управляющая компания ООО «Компроспект» организует через общедомовой чат. Собственникам будет направлена подробная инструкция о том, какие виды отходов относятся к ТКО, правила их складирования во избежание захламления площадки и контакты диспетчерской службы. Координацию всех работ между жителями, УК и региональным оператором взял на себя департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.

В случае возникновения вопросов по вывозу отходом можно обращаться на горячую линию ЖКХ. Она работает с понедельника по субботу, с 08:00 до 20:00.

Способы связи:

- по телефону 8 800 302 00‑65 (со стационарного) или *0065 (с мобильного);

- через мессенджер MAX по номеру 8 924 8844203 (только текстовые сообщения, звонки не принимаются).

При обращении через мессенджер обязательно укажите: ФИО, номер телефона (в некоторых случаях номер телефона скрыт), точный адрес или ориентиры и суть проблемы.