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16:42, 13 Августа 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

На Итурупе заменят машину скорой помощи после обращения медработницы к Владимиру Путину

На Итурупе заменят машину скорой помощи после обращения медработницы к Владимиру Путину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Владимир Путин во время посещения Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп. Стоп-кадр видео: пресс-служба Президента России / Kremlin.ru

Во время посещения Курильской центральной районной больницы президент России Владимир Путин поинтересовался состоянием медицинского транспорта.
Сотрудница ЦРБ рассказала, что в больнице работают две полностью укомплектованные фельдшерские бригады и имеются два автомобиля. При этом одну из машин скорой помощи необходимо заменить.
«Хотелось бы, конечно, заменить одну машину. Она вроде как и новая, но уже немного поржавела», — рассказала медработница.
«Заменим», — ответил Владимир Путин.
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Фото: Владимир Путин осмотрел медицинское оборудование Курильской центральной районной больницы. Стоп-кадр видео: пресс-служба Президента России / Kremlin.ru
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сразу заявил, что регион возьмет на себя обновление медицинского транспорта.
«Хотел сам сделать, но губернатор опередил. Значит, тогда с него и спросим», — с улыбкой отметил президент.
Глава региона подтвердил, что автомобиль скорой помощи будет заменен.
Видеофрагмент посещения Курильской ЦРБ опубликован в официальном канале «Кремль. Новости» в MAX.
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Видео: пресс-служба Президента России / Kremlin.ru

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