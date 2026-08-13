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14:41, 13 Августа 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

Горячая телефонная линия пройдёт в департаменте образования Южно-Сахалинска

Горячая телефонная линия пройдёт в департаменте образования Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделе опеки и попечительства департамента образования администрации Южно-Сахалинска 14 августа проведут горячую телефонную линию по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 14.00 до 17.00 по телефону 312-691 (доб. 11).

Специалисты проконсультируют позвонивших по вопросам усыновления, установления опеки и попечительства над несовершеннолетними, в том числе: обучения будущих приемных родителей, подготовки необходимого пакета документов, выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и иных мер социальной поддержки замещающих семей.

 

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