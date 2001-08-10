12 единиц оружия изъяты за нарушения правил оборота на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления Росгвардии по Сахалинской области продолжают проводить мероприятия по контролю за оборотом оружия.

За минувшую неделю росгвардейцы проверили более 60 мест хранения гражданского и служебного оружия. В шести случаях были выявлены нарушения у владельцев гражданского оружия. Нарушителей привлекли к административной ответственности, три разрешения на хранение и ношение оружия аннулированы. Кроме того, сотрудники ведомства выявили обстоятельства, препятствующие дальнейшему владению оружием. Так, у жителя Долинска изъяли травматический пистолет в связи с непрохождением периодической проверки знаний правил безопасного обращения с оружием. Еще семь охотничьих ружей изъяли у владельцев в Охе, Ногликах, Углегорске и Холмске. Основанием стало отсутствие необходимого медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием. Всего по итогам проведенных мероприятий сотрудники Росгвардии изъяли 12 единиц огнестрельного оружия и аннулировали три разрешения на его хранение и ношение. Еще пять охотничьих ружей жители Сахалинской области сдали добровольно.

В рамках предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности за неделю в подразделения Росгвардии поступило 186 заявлений от граждан и организаций, 116 из них рассмотрены.

Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости строго соблюдать установленные правила его хранения, ношения и безопасного обращения, своевременно проходить предусмотренные законом проверки и медицинские освидетельствования. За нарушение требований законодательства предусмотрена административная и иная установленная законом ответственность.