Ростелеком восстановил ПВОЛС «Камчатка — Сахалин»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Ростелеком» успешно завершил ремонт подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Камчатка — Сахалин» в Усть-Большерецком районе. Компания восстановила работоспособность линии связи и возобновила оказание телекоммуникационных услуг в Северо-Курильске в полном объеме.
Онлайн-сервисы и приложения работают без ограничений по скорости передачи данных. Для устойчивой работы цифровых услуг пользователям рекомендуется перезагрузить роутер и ТВ-приставку Wink.
Несмотря на сложные гидрометеорологические условия, работы по усовершенствованию берегового выхода ПВОЛС были выполнены в соответствии с утвержденным графиком.
Основные работы по модернизации подводной линии проводились в прибрежной зоне Охотского моря на глубинах до 5 м на расстоянии около 150 метров от берега. Сейчас новая трасса кабеля проходит по безопасному береговому маршруту, что обеспечит надежную работу линии связи и предотвратит возможные повреждения.
Профилактические ремонтные работы велись с привлечением профильной команды компании “БУЛАТ” (входит в холдинг “Техновейв” ГК “Ростелеком”), в том числе водолазов.
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