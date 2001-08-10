Ростелеком восстановил ПВОЛС «Камчатка — Сахалин»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Ростелеком» успешно завершил ремонт подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Камчатка — Сахалин» в Усть-Большерецком районе. Компания восстановила работоспособность линии связи и возобновила оказание телекоммуникационных услуг в Северо-Курильске в полном объеме.

Онлайн-сервисы и приложения работают без ограничений по скорости передачи данных. Для устойчивой работы цифровых услуг пользователям рекомендуется перезагрузить роутер и ТВ-приставку Wink.

Несмотря на сложные гидрометеорологические условия, работы по усовершенствованию берегового выхода ПВОЛС были выполнены в соответствии с утвержденным графиком.

Основные работы по модернизации подводной линии проводились в прибрежной зоне Охотского моря на глубинах до 5 м на расстоянии около 150 метров от берега. Сейчас новая трасса кабеля проходит по безопасному береговому маршруту, что обеспечит надежную работу линии связи и предотвратит возможные повреждения.

Профилактические ремонтные работы велись с привлечением профильной команды компании “БУЛАТ” (входит в холдинг “Техновейв” ГК “Ростелеком”), в том числе водолазов.