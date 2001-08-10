Южносахалинцы активно переводят автомобили на газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители островной столицы, подключившиеся к муниципальной программе по переоборудованию автомобилей на газ, отмечают существенные преимущества использования газомоторного топлива.

Так, накануне южносахалинец Олег Корф перевел свое транспортное средство на газ и поделился мнением о выгоде и удобстве такой услуги.

- Решение переоборудовать машину на газ принял, прежде всего, из-за экономии. Это действительно выгодно, да и для экологии лучше. Процесс установки не занял много времени — ребята на СТО сделали все оперативно. Больше всего порадовала помощь с документами: мастера не просто установили оборудование, но и подробно объяснили, куда обращаться, помогли с техосмотром в ГАИ. Компенсацию уже получил, все оформляется довольно быстро. Знакомые пока присматриваются, ждут моего примера, но, думаю, скоро многие ему последуют, - сказал Олег Корф.

Как отмечает совладелец одной из профильных компаний Сергей Прибылов, сегодня спрос на переоборудование автомобилей на газ стабильно растет.

- Автомобили поступают совершенно разного класса. Сроки переоборудования: день на стандартный авто, до трех дней на сложные модели. Все быстро, - говорит Сергей Прибылов. - Экономия для водителя - в среднем в полтора раза, а если сравнивать с 95-м бензином, то и все два. При этом запас хода увеличивается за счет дополнительной емкости с газом, а экологичность очевидна: вредных выбросов практически нет. По объему бака — стандартно ставим один баллон, но всегда учитываем пожелания владельца и при необходимости монтируем два. Расход считать просто: один кубометр метана примерно равен одному литру бензина. Программа перехода на газ очень важна — она позволяет людям экономить, а городу дышать чистым воздухом.

Напомним, всего с 2018 года свои транспортные средства на экологичное топливо перевели более 4 тысяч южносахалинцев.

Так, программа поддержки перехода на газ предлагает два варианта:

- владелец автомобиля самостоятельно оплачивает установку оборудования, а затем, предоставив пакет документов в департамент городского хозяйства, может получить возмещение до 100% стоимости работ, но не более 150 тысяч рублей;

- заключение трехстороннего соглашения между автовладельцем, администрацией города и станцией технического обслуживания. В этом случае муниципалитет напрямую компенсирует расходы автосервису, который, в свою очередь, берёт на себя часть организационных и документальных процедур.

Сегодня в Южно-Сахалинске действуют 9 специализированных автосервисов (СТО), готовых выполнить переоборудование автомобиля на газ. С полным списком этих организаций можно ознакомиться на официальном сайте администрации города https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3909?newsid=17219.

Подчеркнем, что для собственников автомобилей, переоборудованных на газ, транспортный налог снижен на 50%.

Получить консультацию по вопросам перевода транспортных средств на газомоторное топливо можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу по газификации жилого фонда и переоборудованию транспорта на экологичное газомоторное топливо в число приоритетных. Реализация проекта в Южно-Сахалинске находится на контроле мэра Сергея Надсадина.