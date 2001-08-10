Актуальные проблемы, оперативные решения: итоги выездной встречи администрации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вместе с представителями профильных подразделений администрации он рассказал о выполненных поручениях и планах по развитию территории. После этого он ответил на актуальные вопросы и выехал с жителями на места, чтобы осмотреть проблемные участки. Были приняты оперативные решения.
Один из ранее поднятых вопросов — освещение пешеходного перехода в районе монастыря. Поскольку дорога находится в федеральной собственности, согласование работ с «Автодором» заняло некоторое время. В итоге администрация установила опору освещения. Сейчас переход и прилегающая территория хорошо освещены в темное время суток.
Найдено решение и по озеленению улицы Автодорожной. Высадка деревьев и кустарников начнется в сентябре–октябре, когда поступит посадочный материал. Кроме того, на следующий год здесь запланировано обустройство уличного освещения.
Отдельное внимание на встрече уделили переезду граждан из ветхого фонда. В Новой Деревне продолжается возведение домов, где уже предусмотрены квартиры для семей. Процесс планируют завершить до конца текущего года.
Во время беседы Виталий Данилов развеял опасения сельчан, возникшие из-за недостоверной информации. В частности, фельдшерско-акушерский пункт — ФАП продолжит функционировать в штатном режиме. Обращения частного характера профильные специалисты взяли на контроль.
После обсуждения вице-мэр вместе со специалистами выехал по адресам, на которые жаловались местные жители. На перекрестке улиц Депутатской и Лесной до конца следующей недели участок отсыпят асфальтобетонной крошкой. Второй остановкой стал узкий участок дороги между улицами Березовой и Речной, где затруднен встречный разъезд машин. Службам поручено рассмотреть варианты технических решений.
— Встречи с жителями помогают видеть проблемы непосредственно на месте и оперативно принимать решения. Все вопросы, которые не удалось закрыть сразу, взяты в работу. На следующей встрече мы расскажем о результатах, — отметил Виталий Данилов.
Напомним, выездные совещания в селах проходят регулярно по поручению главы Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Такой формат позволяет властям своевременно реагировать на запросы населения и совместно делать жизнь в округе комфортнее.
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