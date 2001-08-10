Актуальные проблемы, оперативные решения: итоги выездной встречи администрации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вместе с представителями профильных подразделений администрации он рассказал о выполненных поручениях и планах по развитию территории. После этого он ответил на актуальные вопросы и выехал с жителями на места, чтобы осмотреть проблемные участки. Были приняты оперативные решения.

Один из ранее поднятых вопросов — освещение пешеходного перехода в районе монастыря. Поскольку дорога находится в федеральной собственности, согласование работ с «Автодором» заняло некоторое время. В итоге администрация установила опору освещения. Сейчас переход и прилегающая территория хорошо освещены в темное время суток.

Найдено решение и по озеленению улицы Автодорожной. Высадка деревьев и кустарников начнется в сентябре–октябре, когда поступит посадочный материал. Кроме того, на следующий год здесь запланировано обустройство уличного освещения.

Отдельное внимание на встрече уделили переезду граждан из ветхого фонда. В Новой Деревне продолжается возведение домов, где уже предусмотрены квартиры для семей. Процесс планируют завершить до конца текущего года.

Во время беседы Виталий Данилов развеял опасения сельчан, возникшие из-за недостоверной информации. В частности, фельдшерско-акушерский пункт — ФАП продолжит функционировать в штатном режиме. Обращения частного характера профильные специалисты взяли на контроль.

После обсуждения вице-мэр вместе со специалистами выехал по адресам, на которые жаловались местные жители. На перекрестке улиц Депутатской и Лесной до конца следующей недели участок отсыпят асфальтобетонной крошкой. Второй остановкой стал узкий участок дороги между улицами Березовой и Речной, где затруднен встречный разъезд машин. Службам поручено рассмотреть варианты технических решений.

— Встречи с жителями помогают видеть проблемы непосредственно на месте и оперативно принимать решения. Все вопросы, которые не удалось закрыть сразу, взяты в работу. На следующей встрече мы расскажем о результатах, — отметил Виталий Данилов.

Напомним, выездные совещания в селах проходят регулярно по поручению главы Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Такой формат позволяет властям своевременно реагировать на запросы населения и совместно делать жизнь в округе комфортнее.