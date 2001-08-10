Тихоокеанское
информационное агентство
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17:03, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

«Сахалинская краса»: старт региональных соревнований по художественной гимнастике в Аниве

«Сахалинская краса»: старт региональных соревнований по художественной гимнастике в Аниве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе Анивы дан старт региональным соревнованиям по художественной гимнастике «Сахалинская краса». Более 70 спортсменок из Южно-Сахалинска, Анивы и Корсакова демонстрируют свои навыки в личной и командной программах. Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Спорт России», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.

- Состязания являются отборочными в сборную команду Сахалинской области на будущий год. Здесь принимают участие представители всех наших островных школ. Выступают гимнастки, имеющие третий спортивный разряд, а также мастера спорта. Мы много готовились летом. Ближайшие выездные соревнования пройдут в Чите, - отметила вице-президент региональной федерации по художественной гимнастике Ксения Тихомирова.

Спортсменки выполняют упражнения с мячом, обручем, булавами и лентой.

- Шестнадцать лет занимаюсь гимнастикой. Начинала тренироваться в Белоруссии, потом переехали сюда и здесь продолжила. Это мое любимое дело! Недавно прошли учебно-тренировочные сборы, на которых мы улучшили программу, и сейчас я продемонстрирую ее усовершенствованную версию, - рассказала участница Вероника Сидоренко из Анивы.

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области

 

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