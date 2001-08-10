С начала года специалисты «РВК-Сахалин» устранили почти 2000 засоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Засоры канализационных сетей – самое частое обращение в диспетчерскую службу «РВК-Сахалин». С начала этого года специалисты компании устранили 1931 засор канализации по обращениям от горожан.

Причем, далеко не всегда засоры оказываются неожиданным явлением. В большинстве случаев их провоцируют сами жители, игнорирующие правила пользования канализацией.

По словам главного диспетчера «РВК‑Сахалин» Ольги Найчук, тема засоров вот уже несколько месяцев лидирует в еженедельных сводках о работе предприятия. Обращений по этому поводу от горожан поступает больше всего.

По количеству и географии этих обращений можно сформировать антирейтинг самых и не самых ответственных жильцов. Так, больше всего засоров происходит в новых крупных микрорайонах высокой этажности и плотности заселения.

Бессменным лидером весь этот год является микрорайон «Уюн». Здесь живет много молодых семей с детьми и самая частая неприятная находка сотрудников водоканалов в сетях – это остатки строительного мусора, подгузники, средства гигиены и влажные салфетки. Последние стали одной из наиболее серьезных проблем для водоканалов по всей стране. Сотрудники предприятий группы компаний «Росводоканал» регулярно фиксируют такие случаи при обслуживании сетей.

Жители ошибочно полагают, что влажные салфетки самоустранятся в системе водоотведения. Однако это не так. Это заблуждение является фатальным для состояния сетей – салфетки не растворяются в воде, а напротив, наматывают на себя иной мусор и кулинарный жир и превращаются в непроходимый комок, который блокирует движение стоков по трубе.

Еще одно критически важное заблуждение – утилизация в систему водоотведения остатков еды. Вся еда содержит жир. Попадая в систему и соприкасаясь с холодной водой, он застывает и превращается в жировую пробку, которая никуда не денется из сетей без тотальной прочистки труб специалистами. Эту работу можно сравнить с тромбом в артериях, когда его возможно удалить только с помощью опытного хирурга.

Если проблема возникла на внутридомовых сетях, её решением занимается управляющая компания; если же засор образовался на уличных сетях — к работе приступает водоканал. Но специалисты компании напоминают: гораздо проще и спокойнее просто такой проблемы не допускать. И эта ответственность лежит на каждом жителе города.