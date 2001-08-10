Мастер спорта России Фёдор Лихалитов поделился секретами мастерства с юными баскетболистами Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер спорта России международного класса, бывший профессиональный баскетболист, амбассадор инклюзивного проекта Всероссийской федерации баскетбола «тихий!баскетбол» Фёдор Лихалитов поделился секретами мастерства с юными сахалинскими баскетболистами. Занятия прошли базе Учебно-тренировочного центра «Восток».

- По возможности стараюсь каждый раз выезжать на такие мероприятия. Южно-Сахалинск стал для меня самой дальней поездкой, одна из самых интересных за всю жизнь. Перед каждым мастер-классом я интересуюсь у тренеров уровнем подготовки ребят и только потом формирую план работы для конкретных баскетболистов. Единственное, что я всегда даю ребятам, это основы быстрого баскетбола, в который сейчас играют многие команды. Такая игра нравится всем – когда команда только завладела мячом и сразу стремительно бросается в атаку. Хочется, чтобы дети играли не только правильно, но и зрелищно, - рассказал именитый спортсмен.

Специалист отметил, что на одном занятии техническим элементам обучить невозможно, это происходит в течение нескольких тренировок. Поэтому большой упор в мастер-классе для сахалинцев был сделан на командные взаимодействия.

- Очень важно приезжать в регионы и делиться своими навыками и опытом, показывать, как можно работать и тренироваться. У меня очень большой опыт в профессиональном баскетболе – я поиграл в разных странах, увидел разные подходы к баскетболу. Для меня очень важно отдать те знания, что я получил за многие годы своей игровой карьеры, - добавил Фёдор Лихалитов.

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области