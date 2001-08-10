На Сахалине продолжается конкурс «Подъезд образцового содержания»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе продолжается конкурс «Подъезд образцового содержания». В текущем месяце в онлайн-голосовании, которое проводится на региональном портале «Острова65», принимают участие 19 подъездов из 9 муниципальных образований. В течение семи дней у жителей будет возможность отдать голоса за самые ухоженные, по их мнению, подъезды.
Среди участников – Курильский, Томаринский, Холмский, Южно-Курильский, Корсаковский, Охинский, Поронайский, Смирныховский районы и Южно-Сахалинск.
Так, Холмский муниципальный округ представил две заявки – это подъезды по улице Центральная, д. 10А в селе Костромское и по улице Советская, д. 64 в Холмске. От Курильского района в голосовании участвуют места общего пользования по улицам Гидростроевская, д. 17А Курильске и Пограничная, д. 4А в селе Китовое.
В Южно-Сахалинске в этот раз за звание лучшего будут бороться подъезды, расположенные по адресам: ул. Комсомольская, д. 235 и ул. имени Космонавта Поповича, д. 73.
– Основными целями конкурса являются поддержка инициатив жителей муниципального округа и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в работе по содержанию и ремонту подъездов, а также создание эстетически привлекательного оформления. Призываем собственников помещений в многоквартирном доме, советы дома, управляющие организации, жилищные кооперативы активнее принимать участие в конкурсе, ведь ухоженный и красивый подъезд - это не просто визитная карточка вашего дома, но и залог комфортной жизни каждого из нас, – отметила директор департамента жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Оксана Галашина.
Отдать свой голос можно в приложении «Острова.65» с 17 по 27 августа включительно. В конце года самые благоустроенные общественные места поборются на областном уровне в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят три призовых местах. На областном этапе конкурсантов будет оценивать экспертная комиссия. Они будут учитывать различные критерии, как технические, так и эстетические.
Работы по преображению подъездов финансируются за счёт субсидий из областного и муниципального бюджетов. Это одно из важных направлений проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко с целью повышения качества жизни в регионе.
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