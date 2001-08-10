Более 180 атлетов из 19 регионов России: на Сахалине стартовал X юбилейный триатлон IRONSAKH-2026

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый соревновательный день Х юбилейного сахалинского триатлона IRONSAKH-2026 прошёл в селе Охотское Корсаковского района. Участниками состязаний на территории санатория-профилактория «Лесное озеро» стали более 180 спортсменов из 19 регионов России и 34 городов страны.

- В 2016 году идея проводить свой триатлон осуществилась. С тех пор мы сделали большой организационный шаг вперёд. Сегодня проверить себя на прочность на сахалинский триатлон приезжают десятки спортсменов из других регионов. Мы растем и уже подключаем к соревнованиям детей, что является совершенно новым направлением. Триатлон уже становится семейным видом спорта. Уверен, сегодня вновь IronSakh станет по-настоящему большим событием в мире спорта и активного образа жизни. Желаю участникам выполнить свой план и насладиться каждым мгновением этого увлекательного соревнования. И, конечно, пусть победят самые железные! - приветствовал участников соревнований заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

В первый день соревнования проходили в категориях «Олимпийская», «Спринт», «Эстафета олимпийская» и HALF 70.3. В каждой традиционно было три этапа – плавание, велосипед и бег. Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Сильнейшими триатлетами в спринте в своих возрастных категориях стали Александр Чеботарев, Анатолий Москвичев. Кристина Коннова и Яна Трощинская. Вторые места заняли Илья Косарев, Николай Власкин, Светлана Кузьмина и Елена Сурмина. На третьем месте расположились Максим Юрачковский, Владимир Сурнин, Алла Макарова и Ирина Молчанова.

В одной из самой популярной категории «Олимпийская» золотые медали завоевали Николай Потяев, Андрей Смелов, Алексей Пещеров, Кристина Зиганшина, Светлана Колесникова и Нина Казимирова. Серебряные медали у Дмитрия Чекалкина, Дмитрия Котенева, Романа Майдонова, Алсу Брауде, Марии Винник и Натальи Львовой. Бронзовые награды забрали Михаил Харченко, Владислав Сковородкин, Светлана Власенко, Камилла Белевкина, Наталья Скворцова Максим Коровин.

- Проплыл ровно, проехал быстро и пробежал мгновенно. А если серьезно – еду на триатлон ради атмосферы и общения, медали не главное. Участвую в IronSakh с 2019 года и каждый раз я поражаюсь, насколько здесь все дружны. Ты уже всех знаешь, и это заряжает неимоверно! - отметил Максим.

В категории «Абсолют» у олимпийцев сильнейшим стал Лев Выходов. На втором месте расположился Евгений Валиев, тройку призёров замкнул Александр Яблочников.

- Трасса уже из года в год любимая, знаем на ней каждую ямку. Меня мотивирует каждый год выходить на старт триатлона совершенно простая причина – я не хочу просиживать диван. Хочется двигаться вперед вместе с такими же единомышленниками. Иногда выходишь в шесть утра на длительную тренировку, а из ночного клуба в это время только выходит молодежь. Так вот не хочется быть таким. Призываю всех заниматься спортом, - резюмировал Александр.

В «Олимпийской эстафете» победу праздновала команда «Цунами», за на пьедестале расположились трио «Постоянно» и «На опыте».

В самой тяжелой дисциплине HALF 70.3, в которой триатлеты преодолевали 1930 метров в плавании, 90 км на велосипеде и 21 км в беге, золото взяли Лев Котов, Иван Калинин и Сергей Тюрин. Вторые места забрали Николай Ермаков, Борис Почеп и Алексей Лысенко. На третьем месте гонку завершили Сергей Кривич и Данил Багаев.

В HALF 70.3 в категории «Абсолют» победу праздновал Лев Золотых.

- Честно, я много готовился к этому триатлону. Режим дня, сон, питание, две тренировки – всё это привело к успеху. Соперники доставили хлопот, безусловно. Очень хорошо начали догонять на велосипеде, и лишь в какой-то момент увидел, что группа начала отставать. Также и на беге. Роман Трубецкой меня почти настиг, я думал, что он «съест меня». Но я выдержал свой высокий темп, и как итог – победа! Здорово стать сильнейшим на юбилейном сахалинском триатлоне. До этого я здесь выступал только в 2018 году и тогда был внизу списка финишеров, - поделился своими впечатлениями Лев.

Вторым и третьи стали Дмитрий Ступачук и Роман Трубецкой соответственно.

Завтра на старт соревнований выйдут триатлеты в дисциплине «Супер-спринт», «Эстафета (супер-спринт)», а также «Дуатлоша» - состязания для детей.

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области