День воздушного флота в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одну из ключевых авиационных дат в главной воздушной гавани региона отметили всей командой. В честь праздника в комплексе состоялось торжественное награждение лучших сотрудников. Ими в этом году признали 54 человека.
Благодарности и почётные грамоты от руководства аэровокзала получили специалисты производства и административного блока. Так, в ходе церемонии организаторы отметили профессионализм и любовь к делу среди персонала служб транспортной безопасности, наземного обслуживания, организации перевозок, развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества и не только. Представителям этих же подразделений вручили награды и от областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. За особый вклад в развитие отрасли ведомство выделило пять сотрудников.
Кроме личных достижений на церемонии вспомнили и заслуги всей команды аэровокзального комплекса. Так, по итогам работы в 2025 году воздушная гавань Южно-Сахалинска стала победителем сразу двух национальных авиационных премий: «Воздушные ворота России» и «Крылья России». Персоналу удалось подтвердить лидерство сразу по нескольким параметрам. В частности, в развитии безлюдных технологий, усилении безопасности и повышении и качества обслуживания и пассажиров, и воздушных судов.
За год в терминале успели запустить сервисы саморегистрации и оформления багажа, оборудовать пеленальную комнату в зале ожидания вылетов, на перрон, под обслуживание бортов выпустить современные контейнерный погрузчик и автолифт. Команду комплекса пополнила новая группа: кинологическая. На смену заступили четыре расчёта кинологов и их пушистых компаньонов.
«На самом деле, этот год был насыщенным на преобразования и воплощения наших задумок, даже самых смелых. За реализацией каждой из них стояла дружная команда. Мы чествуем её участников с большой гордостью и радостью. Сотрудники аэровокзала ежедневно показывают трудолюбие, внимательность, нестандартные подходы к решению задач. Это восхищает и мотивирует. Уверен: с такими людьми, как наши, мы достигнем новых высот. Следующий праздник будем встречать с большими результатами», – поделился генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Впереди у команды аэровокзала – подготовка к осенне-зимнему периоду, запуск современного пункта пропуска через государственную границу и открытие новых рейсов на международных маршрутах. Накопленный опыт персонал применит для совершенствования действующих сервисов и создания дополнительных. Специалисты, получившие награды, станут кураторами для более молодых сотрудников.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске отметили 81-ю годовщину освобождения Корейского полуострова
09:00 Сегодня Более 180 атлетов из 19 регионов России: на Сахалине стартовал X юбилейный триатлон IRONSAKH-2026
10:06 Сегодня Сабантуй в Южно-Сахалинске: традиции, единство и юбилей «Туган тел»
10:45 Сегодня День воздушного флота в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:00 10 Августа В Южно-Сахалинске прошёл День физкультурника
14:28 14 Августа Риелтор планировал убить и обокрасть инвалида ради квартиры стоимостью почти шести миллионов рублей
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Выбор редакции
- 17:40 Сегодня Главная библиотека Сахалина стала центром интеллектуального форума «ОстроVа»
- 16:56 Сегодня На Сахалине продолжается конкурс «Подъезд образцового содержания»
- 16:22 Сегодня «Острова.65»: от сервисов до телевидения
- 15:53 Сегодня Сахалинэнерго приняло участие в ярмарке профессионального развития на форуме «ОстроVа»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?