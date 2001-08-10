День воздушного флота в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одну из ключевых авиационных дат в главной воздушной гавани региона отметили всей командой. В честь праздника в комплексе состоялось торжественное награждение лучших сотрудников. Ими в этом году признали 54 человека.

Благодарности и почётные грамоты от руководства аэровокзала получили специалисты производства и административного блока. Так, в ходе церемонии организаторы отметили профессионализм и любовь к делу среди персонала служб транспортной безопасности, наземного обслуживания, организации перевозок, развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества и не только. Представителям этих же подразделений вручили награды и от областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. За особый вклад в развитие отрасли ведомство выделило пять сотрудников.

Кроме личных достижений на церемонии вспомнили и заслуги всей команды аэровокзального комплекса. Так, по итогам работы в 2025 году воздушная гавань Южно-Сахалинска стала победителем сразу двух национальных авиационных премий: «Воздушные ворота России» и «Крылья России». Персоналу удалось подтвердить лидерство сразу по нескольким параметрам. В частности, в развитии безлюдных технологий, усилении безопасности и повышении и качества обслуживания и пассажиров, и воздушных судов.

За год в терминале успели запустить сервисы саморегистрации и оформления багажа, оборудовать пеленальную комнату в зале ожидания вылетов, на перрон, под обслуживание бортов выпустить современные контейнерный погрузчик и автолифт. Команду комплекса пополнила новая группа: кинологическая. На смену заступили четыре расчёта кинологов и их пушистых компаньонов.

«На самом деле, этот год был насыщенным на преобразования и воплощения наших задумок, даже самых смелых. За реализацией каждой из них стояла дружная команда. Мы чествуем её участников с большой гордостью и радостью. Сотрудники аэровокзала ежедневно показывают трудолюбие, внимательность, нестандартные подходы к решению задач. Это восхищает и мотивирует. Уверен: с такими людьми, как наши, мы достигнем новых высот. Следующий праздник будем встречать с большими результатами», – поделился генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Впереди у команды аэровокзала – подготовка к осенне-зимнему периоду, запуск современного пункта пропуска через государственную границу и открытие новых рейсов на международных маршрутах. Накопленный опыт персонал применит для совершенствования действующих сервисов и создания дополнительных. Специалисты, получившие награды, станут кураторами для более молодых сотрудников.