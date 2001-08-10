Сабантуй в Южно-Сахалинске: традиции, единство и юбилей «Туган тел»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Народные гулянья в честь традиционного татарского праздника Сабантуй прошли в городском парке на поляне у большого шатра. В этом году событие приурочено к году Единства народов России и 20-летию учебно-культурного центра «Туган тел».

В мероприятии, которое ежегодно объединяет жителей города всех возрастов и национальностей, приняли участие представители регионального правительства, администрации Южно-Сахалинска, общественники.

От имени мэра города Сергея Надсадина вице-мэр Дмитрий Хайбриев поздравил гостей праздника и отметил, что в областной столице на протяжении многих лет проживают десятки национальностей и этнических сообществ. И символично, что в Год единства народов России праздник Сабантуй отмечен еще и юбилеем центра «Туган тел», который уже два десятилетия ведет большую работу по сохранению национальной идентичности, бережет культуру, традиции и обычаи татарского народа, щедро обогащая культурную палитру Южно-Сахалинска.

- В Южно-Сахалинске Сабантуй давно вышел за рамки одного национального события. Это общий, по-настоящему родной праздник для многих жителей города, где в атмосфере дружбы и взаимного уважения живут и трудятся представители самых разных культур, - сказал Дмитрий Хайбриев и пожелал всем отличного настроения, азарта в состязаниях и ярких эмоций.

В ходе мероприятия также чествовали активистов и волонтеров за активную и плодотворную общественно полезную патриотическую деятельность, помощь фронту, сохранение и развитие культуры дружбы между народами.

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Работали тематические площадки: спортивные состязания, игры и турнир по национальной борьбе «Корэ́ш», мастер-классы народных ремесел, выставка татарской литературы, этнографический музей имени Габдуллы Тукая, памятная экспозиция имени Фархутдинова, патриотическая зона «Все для фронта! Все для победы!» и др.