В Южно-Сахалинске отметили 81-ю годовщину освобождения Корейского полуострова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На стадионе «Космос» в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина собрались сотни горожан, чтобы отметить 81-ю годовщину освобождения Корейского полуострова от японских милитаристов. В праздничном мероприятии приняли участие губернатор области Валерй Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, депутат Государственной Думы Георгий Карлов, президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксана Пак, глава Южно-Сахалинской канцелярии генерального консульства Кореи во Владивостоке Кук Чан Хён.
Обращаясь к собравшимся, Сергей Надсадин отметил, что для жителей островной столицы эта дата имеет особое значение. Для многих тысяч корейцев Сахалин стал второй Родиной. Первому поколению сахалинских корейцев пришлось пройти через тяжелые испытания, но благодаря силе духа, упорству, колоссальному трудолюбию и искренней взаимовыручке они выстояли. И сегодня в Южно-Сахалинске проживает около 20 тысяч представителей корейской диаспоры, которая является неотъемлемой частью культурного кода нашего города.
- Этот день – не просто дата в календаре. Это символ свободы, возрождения нации и великой надежды. День, когда народ Кореи обрел право говорить на родном языке, хранить свои традиции, созидать и уверенно смотреть в будущее. Для Южно-Сахалинска этот праздник стал по-настоящему народным. Наш город — это общий дом, где каждый чувствует себя своим. Мы вместе создаем его уникальный облик, учимся друг у друга, поддерживаем в трудную минуту и уверенно идем вперед. Именно в этом многообразии и сплоченности — наша главная сила, - подчеркнул Сергей Надсадин.
На сцене мэр вручил депутату городской Думы Вениамину Паку медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», а также благодарственные письма администрации - членам региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Зен Сун Дя, Марине Ким и Виктории Ким.
После официальной части Сергей Надсадин и глава региона Валерий Лимаренко посетили спортивные площадки по тхэквондо и традиционной южнокорейской борьбе ссирым, а также продегустировали национальные блюда корейской кухни на мастер-классах по приготовлению кукси, пянсе и корейских сладостей.
На протяжении всего мероприятия творческие коллективы радовали гостей яркими номерами и создавали праздничную атмосферу.
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