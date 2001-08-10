Экологическая акция на берегу реки Еланька прошла в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре прошла акция по уборке прибрежной территории реки Еланька, организованная в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Организаторами мероприятия выступили Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области и АО «Управление по обращению с отходами».
К уборке присоединились более 100 человек, среди которых серебряные волонтёры, а также сотрудники Минэкологии островного региона, регионального оператора по обращению с отходами, Сахалинской областной Думы, ООО «РВК-Сахалин», Социального фонда России, Россельхозбанка, «Молодой Гвардии», Сахалинского регионального отделения Всероссийского общества глухих и неравнодушные граждане.
Участникам удалось всего за два часа очистить около одного километра береговой линии реки Еланька и прилегающую акваторию. По итогам мероприятия собрали 10 м³ мусора, который был направлен на полигон «Известковый» для последующей обработки и захоронения.
— Подобные акции, помимо практического результата, формируют у граждан ответственное отношение к окружающей среде. Участие в субботнике становится для многих личным опытом, который закрепляет экологические нормы поведения на бытовом уровне, — подчеркнула руководитель регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Светлана Ярлыченко.
Мероприятие стало одним из этапов системной работы по улучшению экологической ситуации в регионе. Организаторы выражают благодарность всем участникам за проявленную активность и намерены продолжать практику проведения подобных акций в рамках федеральных и региональных природоохранных программ.
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