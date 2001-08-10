«Острова.65»: от сервисов до телевидения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональное мобильное приложение «Острова.65», единая точка входа к государственным и муниципальным сервисам, уверенно вошло в повседневную жизнь сахалинцев и курильчан. На сегодняшний день число пользователей платформы превысило 144 тысячи человек. Созданное по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», приложение успешно работает уже несколько лет и сегодня предлагает жителям региона ещё больше возможностей для решения ежедневных задач.
Теперь пользователи могут смотреть авторские телепроекты государственного регионального канала в специальном сервисе приложения «ОТВ Сахалин»:
«Неделя на островах» — Главная еженедельная итоговая программа (в обновленном формате с марта 2026 года). Объективный и детальный обзор ключевых событий недели на Сахалине и Курильских островах, сочетающий жесткую аналитику, репортажи и человеческие истории.
«Лимаренко. Главное» (также «Лимаренко. Важное») — авторский информационно-аналитический проект, полностью посвященный деятельности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, ключевым направлениям развития региона и реализации масштабных социальных программ.
«Архипелаг здоровья» — Новый медицинский проект (в эфире с лета 2026 года), информирующий жителей о возможностях современной островной медицины. Программа рассказывает о передовых методах лечения инфарктов, достижениях ядерной медицины и сезонной профилактике. Особое внимание уделяется разборам частых ошибок пациентов. В каждом выпуске публикуются контакты и графики работы выездных мобильных бригад врачей в районах области.
«Планета Сахалин» — масштабный образовательный проект (в эфире с мая 2026 года), посвященный перспективам для молодежи, научным достижениям и доказательству того, что Сахалин — это место, где стоит учиться и строить карьеру. Проект исследует инновационную среду острова через сюжеты молодых корреспондентов и мнения экспертов.
«Городская симфония» — просветительский культурный гид (в эфире с июня 2026 года) по главным музыкальным, театральным и художественным событиям Сахалинской области.
«Литус. Версии» (ранее «Замполитус») — обновленный общественно-политический проект (с июня 2026 года). Ведущий Николай Литус представляет аналитический обзор политической жизни, кадровых перестановок и электоральных процессов, разбирая внутреннюю кухню региональной политики.
«Острова притяжения» — формат развернутых интервью с ключевыми лицами, экспертами и лидерами мнений. Программа знакомит зрителей со стратегическими направлениями развития экономики, туризма и инноваций, подчеркивая статус Сахалина как центра притяжения Дальнего Востока.
«Выше планку!» — еженедельный спортивный тележурнал, посвященный атлетам и достижениям островного региона. Программа мотивирует вести активный образ жизни и показывает успехи Сахалина в сфере физической культуры.
«НеСтолица» — медийный проект Дианы Беловой, призванный разрушить стереотипы о провинциальном обучении. Проект доказывает, что высшее образование на Сахалине конкурентоспособно, а престижные профессии можно осваивать, не уезжая с родного острова.
«Приложение «Острова.65» становится единой точкой входа ко всем цифровым сервисам региона, — отметил министр цифрового и технологического развития региона Александр Снегирев. — Интеграция контента ОТВ — важный шаг к созданию полноценного информационного пространства, где каждый житель может быть в курсе главных событий, следить за здоровьем, образованием и культурой, находясь даже за пределами области».
Если вы ещё не присоединились к числу пользователей платформы, начать очень просто: скачайте приложение на удобной для вас платформе:
- RuStore https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.rusatom.sakhalin.citizen
- App Store https://max.ru/mintsifry
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