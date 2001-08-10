Тихоокеанское
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17:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Главная библиотека Сахалина стала центром интеллектуального форума «ОстроVа»

Главная библиотека Сахалина стала центром интеллектуального форума «ОстроVа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная островная библиотека подвела итоги насыщенной работы выездной площадки в рамках Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа», которая с 11 по 14 августа работала на территории Студенческого городка. Учреждение представило серию интеллектуальных и просветительских мероприятий, продемонстрировав трансформацию современной библиотеки из пассивного хранилища книг в активного партнера для молодых исследователей, грантописателей и медиа-специалистов.

Программа библиотеки выстроилась в единый маршрут, объединивший литературные игры и работу с достоверной информацией. Старт площадке дал интеллектуальный турнир «360°», где участники проверяли эрудицию в вопросах медицины, кино и истории, угадывая известных личностей по описанию. Затем эстафету переняла авторская игра «Литературиум» от участницы всероссийского проекта «Гений места» Алевтины Котляр, в ходе которой молодые люди через визуальные коллажи декодировали образы героев русской классики и предлагали собственные альтернативные концовки известных произведений.

Кульминацией работы площадки стал состоявшийся 14 августа открытый диалог «Библиотека: твой навигатор по истории Сахалина», вошедший в число ключевых событий городской образовательной программы форума. Специалисты отдела краеведения Алёна Позныхова, Ольга Полякова и Евгений Шешуков в формате живой дискуссии ответили на главные вызовы эпохи информационного шума.

Центральной темой обсуждения стал феномен «галлюцинаций» нейросетей: на конкретных примерах спикеры показали, как искусственный интеллект выдумывает несуществующие сахалинские вулканы, искажает даты основания сёл и приписывает ложные цитаты классикам. Эксперты наглядно доказали, что именно человек (библиограф) сегодня выступает гарантом исторической достоверности, экономя исследователям десятки часов поиска и помогая выстраивать доказательную базу для научных и грантовых проектов.

В режиме реального времени краеведы презентовали аудитории семь уникальных электронных ресурсов, среди которых «Публичная электронная библиотека», «Сахалин и Курилы — острова утренней зари», «Коренные этносы Сахалина», «Бои за родные острова», «Чехов и Сахалин», «Дорогами прошлого» и «Календарь знаменательных и памятных дат Сахалинской области».

Завершился форум интерактивной викториной с памятными сувенирами, окончательно закрепив за СахОУНБ статус современного медиахаба, где критически важная для региона объективная информация остается доступной, верифицированной и востребованной.

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