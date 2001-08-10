Главная библиотека Сахалина стала центром интеллектуального форума «ОстроVа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная островная библиотека подвела итоги насыщенной работы выездной площадки в рамках Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа», которая с 11 по 14 августа работала на территории Студенческого городка. Учреждение представило серию интеллектуальных и просветительских мероприятий, продемонстрировав трансформацию современной библиотеки из пассивного хранилища книг в активного партнера для молодых исследователей, грантописателей и медиа-специалистов.

Программа библиотеки выстроилась в единый маршрут, объединивший литературные игры и работу с достоверной информацией. Старт площадке дал интеллектуальный турнир «360°», где участники проверяли эрудицию в вопросах медицины, кино и истории, угадывая известных личностей по описанию. Затем эстафету переняла авторская игра «Литературиум» от участницы всероссийского проекта «Гений места» Алевтины Котляр, в ходе которой молодые люди через визуальные коллажи декодировали образы героев русской классики и предлагали собственные альтернативные концовки известных произведений.

Кульминацией работы площадки стал состоявшийся 14 августа открытый диалог «Библиотека: твой навигатор по истории Сахалина», вошедший в число ключевых событий городской образовательной программы форума. Специалисты отдела краеведения Алёна Позныхова, Ольга Полякова и Евгений Шешуков в формате живой дискуссии ответили на главные вызовы эпохи информационного шума.

Центральной темой обсуждения стал феномен «галлюцинаций» нейросетей: на конкретных примерах спикеры показали, как искусственный интеллект выдумывает несуществующие сахалинские вулканы, искажает даты основания сёл и приписывает ложные цитаты классикам. Эксперты наглядно доказали, что именно человек (библиограф) сегодня выступает гарантом исторической достоверности, экономя исследователям десятки часов поиска и помогая выстраивать доказательную базу для научных и грантовых проектов.

В режиме реального времени краеведы презентовали аудитории семь уникальных электронных ресурсов, среди которых «Публичная электронная библиотека», «Сахалин и Курилы — острова утренней зари», «Коренные этносы Сахалина», «Бои за родные острова», «Чехов и Сахалин», «Дорогами прошлого» и «Календарь знаменательных и памятных дат Сахалинской области».

Завершился форум интерактивной викториной с памятными сувенирами, окончательно закрепив за СахОУНБ статус современного медиахаба, где критически важная для региона объективная информация остается доступной, верифицированной и востребованной.