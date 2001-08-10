Волна мошенничества через мессенджеры: несколько новых дел в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 августа в ОМВД России «Охинский» поступило заявление от местной жительницы 1968 года рождения. Пенсионерка сообщила, что в период с 7 по 11 августа неизвестные лица путем обмана, используя мессенджер, под предлогом оплаты посылки, якобы поступившей на её имя, пытались похитить 290 000 рублей. К счастью, женщина была осведомлена о данном виде мошенничества, распознала обман и материальный ущерб ей причинен не был. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ.

На следующий день, 14 августа, с заявлением в полицию обратилась жительница областного центра 2001 года рождения. Она сообщила, что в мессенджере неизвестное лицо под предлогом обмена валюты похитило у неё денежные средства. Заявительница перевела 9350 рублей на указанный абонентский номер, после чего обнаружила, что переписка была удалена, а собеседник исчез. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

15 августа в ОМВД России «Корсаковский» поступило заявление от местного жителя 1970 года рождения. Он сообщил, что 12 августа неизвестное лицо, представившись работником банка, под предлогом помещения денежных средств на "безопасный счёт" убедило его перевести 50 000 рублей. Согласно чеку, денежные средства были отправлены в другое государство. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Ещё одной жертвой аферистов стала жительница Корсакова 1972 года рождения. 16 августа в мессенджере потерпевшей написала её дочь 1992 года рождения, проживающая в Калининграде о том, что не может войти в приложение банка и перевести знакомому деньги, в связи с чем попросила мать перевести необходимую сумму по указанному номеру. Заявительница через приложение онлайн-банка перевела 25 000 рублей. Однако позже, созвонившись с дочерью, выяснила, что её аккаунт в мессенджере был взломан мошенниками, которые и разослали всем контактам подобные просьбы о переводе денег. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.