Краеведы Южно-Сахалинска представили монографию о полуострове Крильон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация коллективной монографии «Полуостров Крильон: история и современность на берегах залива Анива» прошла в главной островной библиотеке 15 августа. Издание стало результатом многолетней работы учёных морской биологической станции «Анива» и объединило научные данные экспедиций, архивные материалы и богатый визуальный ряд.

Мероприятие собрало краеведов, учёных, экскурсоводов и всех, кто интересуется исследованиями Сахалинской области. Презентацию открыл ответственный редактор монографии, директор по науке морской биологической станции «Анива», кандидат биологических наук, старший научный сотрудник МГУ Илья Гордеев. Он представил концепцию издания, подчеркнув, что книга является синтезом знаний, накопленных до запуска станции, и первых результатов её работы.

Спикер подробно остановился на уникальном климатическом феномене Крильона — зоне «снежных тропиков». Сочетание тёплых течений, горного рельефа и муссонных ветров создаёт здесь уникальный микроклимат: жаркое влажное лето и обильные зимние снегопады. Это формирует особую экосистему, где нижний ярус леса полностью занят курильским бамбуком, что отличает полуостров от остального Сахалина.

Значительное внимание было уделено растительному миру. Коллеги из Главного ботанического сада им. Н.Н. Цицина (Москва) в ходе экспедиций 2023–2026 годов ежегодно открывают новые популяции редких растений. В монографии зафиксировано 24 вида краснокнижных растений, включая впечатляющие заросли гортензии черешковой, встречающейся в других местах крайне редко. Для самостоятельного изучения флоры спикер рекомендовал слушателям использовать мобильное приложение iNaturalist (Я натуралист).

В рамках презентации была представлена глава Александра Василевского (СахГУ), посвящённая археологии региона. На картах поселений позднего палеолита и неолита показано, как во время последнего оледенения Сахалин и Хоккайдо были соединены сушей, а полуостров Крильон служил ключевым транзитным коридором для миграции древних народов. Отдельные блоки книги посвящены японскому периоду Карафуто — с массовой добычей сельди и производством рыбьего пуха для экспорта в Японию — и советскому этапу с созданием пограничных застав.

Острой темой выступления стала проблема аномально низкого возврата горбуши в реки южного Сахалина за последние два года. Учёный объяснил это отсутствием у горбуши жёсткого инстинкта хоминга (возврата в родную реку), в отличие от кеты или симы. В условиях климатических аномалий стаи уходят на север Охотского моря в поисках более холодной воды, что ломает традиционные методики прогнозирования уловов.

Автор главы, посвящённой ихтиофауне региона, начальник Анивского отдела ФГБУ «Главрыбвод», ихтиолог и эколог Сергей Макеев поделился историей спасения сахалинского тайменя — древнейшего представителя лососевых, находившегося на грани исчезновения.

Спикер подробно описал проект 1995 года по сотрудничеству с японскими ихтиологами: генетические проблемы вырождения стада в Японии были решены благодаря «освежению крови» популяции особями, выловленными на Сахалине. Несмотря на то, что первые выпущенные рыбы стали добычей браконьеров, вид сумел восстановиться, и сегодня в регионе наблюдается рост его численности. Завершая выступление, Сергей Макеев поделился яркими личными воспоминаниями о переходах через непроходимые участки полуострова, наглядно проиллюстрировав физическую цену научных открытий в этом регионе.

Монография «Полуостров Крильон: история и современность на берегах залива Анива» — это «мост» между труднодоступным полуостровом и читателями, которые ещё не видели его своими глазами. Издание подготовлено при поддержке Олега Дерипаски, чья вера в силу знания позволила реализовать масштабный проект и сделать красоту региона доступной для широкой аудитории. Книга сочетает данные экспедиций, архивные документы и богатый визуальный ряд, превращая сложную научную информацию в увлекательное повествование.

Издание уже доступно в отделе краеведения СахОУНБ им. Н.А. Тарасова — как в режиме абонемента, так и в читальном зале.