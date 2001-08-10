X Сахалинский триатлонIronSakh завершился на «Лесном озере» — результаты и победители
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
X Сахалинский триатлон IronSakh завершился на территории санатория-профилактория «Лесное озеро». Двухдневные масштабные соревнования собрали более 300 островитян и гостей из 19 регионов России. Мероприятие организовано благодаря реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Второй этап состязаний проходил 16 августа в дисциплинах супер спринт (300 м плавание + 8 км велогонка + 2 км бег), супер спринт для спортсменов с ПОДА (300 м плавание + 8 км велогонка + 2 км бег), эстафете супер спринт (смешанная) и дуатлоне среди детей.
Среди мужчин в возрастной группе 18-49 лет в супер спринте первое место у Льва Выходова, второе у Евгения Валиева, а третье у Льва Золотых.
В противостоянии мужчин старше 50 лет золото у Сергея Тюрина, серебро у Анатолия Москвичева, бронза у Игоря Битюцкого.
У девушек (18-49 лет) Кристина Коннова стала победителем, Светлана Власенко - серебряным призером, а Светлана Кузьмина -бронзовым.
Среди женщин в возрастной группе 50+ Нина Казимирова взяла золото, серебро у Натальи Львовой, бронза у Ирины Шиликовской.
В смешанной эстафете супер спринт «ЧЕТА Калининых» стала лидером, команда «ГПИ Сахалин» взяла серебряную награду, «TSUNAMI» расположилась на почетном третьем месте.
В супер спринте для спортсменов с ПОДа первые места у Елены Сибилевой и Максима Ковалева, второе у Михаила Тутенько.
В дуатлоне среди девочек 13-15, 11-12, 9-10 и 7-8 лет победителями стали Екатерина Худокормова, Полина Железняк, Екатерина Почеп и Мария Ермолаева, серебряные призеры - Мария Пономарева, Маргарита Пашинцева, Маргарита Севостьянова и Мария Грищук, а бронза у Анны Бородиной, Василисы Кулыгиной, Евангелины Коровиной и Мии Колесниковой.
Среди юношей в возрастной группе 13-15, 11-12, 9-10 и 7-8 лет первые места у Александра Рукосуева, Владислава Кима, Андрея Валиева и Максима Заболотского, вторые у Олега Лосева, Тимофея Титова, Никиты Вакурова и Степана Епихина, на третьем расположились Ярослав Шахназарян, Артём Усманов, Алексей Щербинин и Богдан Воросов.
Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске отметили 81-ю годовщину освобождения Корейского полуострова
09:00 Сегодня Более 180 атлетов из 19 регионов России: на Сахалине стартовал X юбилейный триатлон IRONSAKH-2026
10:06 Сегодня Сабантуй в Южно-Сахалинске: традиции, единство и юбилей «Туган тел»
10:45 Сегодня День воздушного флота в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:00 10 Августа В Южно-Сахалинске прошёл День физкультурника
14:28 14 Августа Риелтор планировал убить и обокрасть инвалида ради квартиры стоимостью почти шести миллионов рублей
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Выбор редакции
- 17:40 Сегодня Главная библиотека Сахалина стала центром интеллектуального форума «ОстроVа»
- 16:56 Сегодня На Сахалине продолжается конкурс «Подъезд образцового содержания»
- 16:22 Сегодня «Острова.65»: от сервисов до телевидения
- 15:53 Сегодня Сахалинэнерго приняло участие в ярмарке профессионального развития на форуме «ОстроVа»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?