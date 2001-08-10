X Сахалинский триатлонIronSakh завершился на «Лесном озере» — результаты и победители

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

X Сахалинский триатлон IronSakh завершился на территории санатория-профилактория «Лесное озеро». Двухдневные масштабные соревнования собрали более 300 островитян и гостей из 19 регионов России. Мероприятие организовано благодаря реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Второй этап состязаний проходил 16 августа в дисциплинах супер спринт (300 м плавание + 8 км велогонка + 2 км бег), супер спринт для спортсменов с ПОДА (300 м плавание + 8 км велогонка + 2 км бег), эстафете супер спринт (смешанная) и дуатлоне среди детей.

Среди мужчин в возрастной группе 18-49 лет в супер спринте первое место у Льва Выходова, второе у Евгения Валиева, а третье у Льва Золотых.

В противостоянии мужчин старше 50 лет золото у Сергея Тюрина, серебро у Анатолия Москвичева, бронза у Игоря Битюцкого.

У девушек (18-49 лет) Кристина Коннова стала победителем, Светлана Власенко - серебряным призером, а Светлана Кузьмина -бронзовым.

Среди женщин в возрастной группе 50+ Нина Казимирова взяла золото, серебро у Натальи Львовой, бронза у Ирины Шиликовской.

В смешанной эстафете супер спринт «ЧЕТА Калининых» стала лидером, команда «ГПИ Сахалин» взяла серебряную награду, «TSUNAMI» расположилась на почетном третьем месте.

В супер спринте для спортсменов с ПОДа первые места у Елены Сибилевой и Максима Ковалева, второе у Михаила Тутенько.

В дуатлоне среди девочек 13-15, 11-12, 9-10 и 7-8 лет победителями стали Екатерина Худокормова, Полина Железняк, Екатерина Почеп и Мария Ермолаева, серебряные призеры - Мария Пономарева, Маргарита Пашинцева, Маргарита Севостьянова и Мария Грищук, а бронза у Анны Бородиной, Василисы Кулыгиной, Евангелины Коровиной и Мии Колесниковой.

Среди юношей в возрастной группе 13-15, 11-12, 9-10 и 7-8 лет первые места у Александра Рукосуева, Владислава Кима, Андрея Валиева и Максима Заболотского, вторые у Олега Лосева, Тимофея Титова, Никиты Вакурова и Степана Епихина, на третьем расположились Ярослав Шахназарян, Артём Усманов, Алексей Щербинин и Богдан Воросов.

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области