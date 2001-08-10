Как вести себя рядом с медведем? Новый мультфильм проекта «Земля медведя» расскажет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Иногда в лес приходят люди. Они выглядят маленькими и слабыми, но контакт с ними очень опасен», предупреждает медведь в новом мультфильме проекта «Земля медведя». Рассказчик здесь – сам зверь, и зрителям предлагают посмотреть на ситуацию встречи с человеком его глазами.
Проект «Земля медведя: правила добрососедства», реализуемый Фондом защитников природы при поддержке ВТБ, выпустил второй мультфильм серии «Медведи, осторожно!». В нем медведь наставляет сородичей, как вести себя при встрече с человеком.
«Люди и медведи во многих регионах живут бок о бок, и конфликты между ними могут дорого обойтись обеим сторонам. Но кто чаще создает условия для этих конфликтов? В мультфильмах мы намеренно довели этот вопрос до абсурда и переложили всю ответственность на медведей. У нас они оказались осознаннее людей, лучше понимают правила и буквально показывают человеку, как нужно себя вести. Получился перевернутый мир. Смешно, но смысл серьезный: в реальности очень многое зависит именно от наших действий», — рассказала руководитель проекта «Земля медведя: правила добрососедства» Дарья Шпиленок.
По сюжету медведь делит людей на два типа. Одни заранее дают о себе знать, держатся вместе, не бегут и спокойно увеличивают дистанцию. С такими можно разойтись миром. Другие бегут, кричат или лезут с фотоаппаратом слишком близко. Они самостоятельно превращают обычную встречу в погоню.
Одно из главных правил мультфильма: от зверя нельзя убегать. Рассказчик просит сородичей «держать себя в лапах» и не поддаваться охотничьему инстинкту, если человек в панике бросился бежать. Ведь медведь может разгоняться до 50–60 километров в час, у человека против него шансов нет. К нему также нельзя приближаться ради фотографии или видео, даже если животное выглядит спокойным. Расстояние между человеком и зверем должно быть не меньше 30 метров, это примерно высота девятиэтажного дома или ширина реки.
Мультфильм напоминает и про подготовку к выходу на медвежью территорию. При критическом сближении зверя отпугивают фальшфейером или специальным медвежьим спреем. Но оба средства нужно освоить заранее и применять строго по инструкции. Безопасная встреча начинается еще до того, как зверь и человек увидели друг друга. На маршруте стоит заранее обозначать свое присутствие, особенно в густых зарослях и местах с плохой видимостью. Тогда неожиданная встреча не станет сюрпризом ни для человека, ни для зверя.
Второй ролик продолжает серию мультфильмов проекта «Земля медведя: правила добрососедства» о жизни рядом с медведем. Через короткие анимационные истории специалисты разбирают ситуации, с которыми сталкиваются жители и туристы на медвежьих территориях, и объясняют, как обойтись без конфликта.
Фото: скрин мультфмильма "Медведи. Часть 2" https://землямедведя.рф.
Справочно:
Проект «Земля медведя: правила добрососедства» реализуется Фондом защитников природы при поддержке ВТБ в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях. Больше материалов о поведении бурых медведей и правилах безопасного соседства можно найти на сайте проекта: https://землямедведя.рф
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске отметили 81-ю годовщину освобождения Корейского полуострова
09:00 Сегодня Более 180 атлетов из 19 регионов России: на Сахалине стартовал X юбилейный триатлон IRONSAKH-2026
10:06 Сегодня Сабантуй в Южно-Сахалинске: традиции, единство и юбилей «Туган тел»
10:45 Сегодня День воздушного флота в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:00 10 Августа В Южно-Сахалинске прошёл День физкультурника
14:28 14 Августа Риелтор планировал убить и обокрасть инвалида ради квартиры стоимостью почти шести миллионов рублей
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Выбор редакции
- 17:40 Сегодня Главная библиотека Сахалина стала центром интеллектуального форума «ОстроVа»
- 16:56 Сегодня На Сахалине продолжается конкурс «Подъезд образцового содержания»
- 16:22 Сегодня «Острова.65»: от сервисов до телевидения
- 15:53 Сегодня Сахалинэнерго приняло участие в ярмарке профессионального развития на форуме «ОстроVа»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?