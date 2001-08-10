Сахалинэнерго приняло участие в ярмарке профессионального развития на форуме «ОстроVа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) приняло участие в ярмарке профессионального развития на Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа». На своей площадке компания познакомила гостей с особенностями работы в энергетической отрасли и дала «примерить» профессию энергетика.

Специалисты Сахалинэнерго организовали серию активностей, которые наглядно показали специфику рабочих процессов и важность соблюдения правил безопасности.

В рамках площадки участники познакомились с ключевыми процессами контроля и управления оборудованием на примере специальных стендов. В игровой форме в интерактиве «Выбери правильный СИЗ» молодые люди учились подбирать средства индивидуальной защиты под разные рабочие задачи и условия. С помощью компьютерного имитационного 3D-тренажера отрабатывали навыки обследования оборудования комплектного распределительного устройства наружной установки.

Особый интерес вызвал учебный стенд, который представил электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Сахалинской ГРЭС‑2 Никита Тюлюков. Его задача для участников состояла в том, чтобы собрать схему с левитирующей лампой и лампой на 12 вольт, рассчитать мощность и правильно подключить измерительные приборы — с учетом разных вариантов соединения.

Еще один познавательный модуль подготовил инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами Сахалинской ГРЭС‑2 Глеб Леонтьев. На учебном стенде участники могли примерить на себя роль контроллера и инженера АСУТП: они учились управлять задвижкой, меняя ее алгоритм работы. Например, регулируя уровень воды в баке, участники наблюдали, как по заданному алгоритму задвижка открывается или закрывается, сбрасывая излишки воды.

Глеб Леонтьев отметил высокий интерес к интерактиву — к стенду подходили не только участники форума, но и коллеги: их привлекала возможность сравнить представленное решение с используемым на их производствах оборудованием. Инженер также подчеркнул, что разработанный им программный код применяется с отечественным контроллером и соответствует реальным производственным стандартам.

Заместитель главного инженера по охране труда филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Иван Григорьев консультировал участников во время прохождения заданий. Он подчеркнул: «Мы стремимся разрушать стереотип о том, что работа в энергетике — это что‑то очень консервативное. На нашем тренажере молодежь в современном игровом формате видит реальные задачи, с которыми сталкиваются специалисты компании. Это не только помогает понять специфику профессии, но и зажигает интерес к рабочим специальностям, которые сегодня критически важны для развития региона».

Также на ярмарке работала консультационная зона. Представители кадровых служб и молодые работники Сахалинэнерго рассказали гостям о социальных гарантиях, возможностях карьерного роста и поддержке начинающих специалистов. Отдельное внимание уделялось программам целевого обучения и прохождению практики как первым шагам к построению карьеры в компании.

Для всех посетителей площадки энергетики провели розыгрыш: он добавил мероприятию динамики, а участники получили памятные сувениры от Сахалинэнерго.

«Наша задача — не только рассказать о компании, но и дать возможность почувствовать атмосферу профессии, увидеть ее изнутри. Такие форматы помогают молодежи лучше понять, что стоит за работой энергетика: это и ответственность, и командная работа, и постоянное развитие», — отметили представители Сахалинэнерго.

Участие в ярмарке профессионального развития — часть системной профориентационной работы компании. Ее цель — привлечь молодых специалистов и сформировать кадровый резерв для энергетической отрасли Сахалинской области.

Форум «ОстроVа» проводится по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), в партнерстве с Агентством стратегических инициатив и Академией Первых.