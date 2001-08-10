Специалисты завершают установку оборудования на новой газовой котельной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное рабочее совещание на строительной площадке новой газовой котельной «Центральная» на улице Бумажной. Возводимый в рамках концессионного соглашения объект общей мощностью 138 МВт имеет стратегическое значение для областного центра: его ввод позволит улучшить качество теплоснабжения более чем для 30 тысяч горожан, а также подключить к сетям новые жилые дома и социальные учреждения, в том числе музыкальную школу и новое здание школы №4 в 19 микрорайоне.
О текущем ходе работ главе города доложили генеральный директор организации-заказчика АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер и вице-мэр Евгений Золотов, курирующий сферу ЖКХ. Детали реализации проекта представил технический директор ООО «РИР-Сахалин» Константин Клоков.
На сегодняшний день на объекте завершены работы по устройству фундаментных плит. Смонтирован металлокаркас здания и ограждающие конструкции. 90 процентов основного технологического оборудования уже установлено на строящейся газовой котельной. В настоящее время ведутся работы по монтажу инженерных систем. Сети газоснабжения выполнены на 95 %, водоснабжение – также на финальной стадии завершения. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу теплотрассы. Необходимые комплектующие или уже прибыли на место строительства, или сейчас отгружаются с заводов-изготовителей и будут доставлены в ближайшее время.
Приступить к пусконаладочным работам планируется в декабре этого года.
– Для Южно-Сахалинска это стратегически важный объект. Ввод новой современной котельной послужит дальнейшему развитию города, улучшит качество теплоснабжения для тысяч горожан. Безусловно, у подрядной организации есть определенные объективные сложности, но со стороны заказчика процесс организован профессионально, а администрация города продолжит контролировать ход работ, – сказал Сергей Надсадин.
Отметим, что до запуска нового объекта в эксплуатацию теплоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме по действующим схемам. Подготовка города к предстоящему отопительному сезону, ремонт инженерных сетей и взаимодействие с управляющими компаниями по готовности жилфонда находятся на личном контроле мэра островной столицы.
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