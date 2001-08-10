МТС и Министерство образования на Сахалине подписали соглашение о цифровом развитии образования и культуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Компания МТС и Министерство образования Сахалинской области заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Стороны договорились о совместном развитии в регионе социокультурных проектов на основе информационных технологий и с помощью цифровых решений компании. Соответствующее соглашение подписали директор МТС Шамиль Чекмарев и министр образования Анастасия Киктева.
Ключевым направлением сотрудничества станет реализация совместных цифровых проектов, направленных на развитие образования и культуры в Сахалинской области. Так, МТС и Министерство образования займутся поддержкой творческих сообществ, учреждений и организаций образования и культуры, общественных инициатив и предложений граждан в социокультурной сфере.
Первыми совместными проектами станут документально-художественный фильм и графический роман, посвященные Михаилу Семеновичу Корсакову, в честь которого назван город на Сахалине. Кроме того, запланирована серия тематических онлайн-уроков истории для учеников общеобразовательных школ Сахалинской области на платформе МТС Линк.
«Соглашение о социокультурном сотрудничестве стало логичным продолжением партнерства между МТС и Министерством образования. Ранее мы совместно проводили онлайн-урок истории для дальневосточных школьников, посвященный роману «Невельской: плоды воображения». В целом, у МТС множество проектов, направленных на развитие образования с помощью цифровых технологий – мастер-классы, конкурсы, стажировки для талантливой молодежи. Также ежегодно на платформе МТС Линк мы проводим онлайн-прослушивания в ГИТИС, и сейчас в одном из ведущих театральных ВУЗов страны учится талантливый сахалинец Глеб Нурмухамбетов. Соглашение позволит реализовать еще больше полезных социальных инициатив с помощью технологических решений», - прокомментировал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
«Соглашение между Министерством образования Сахалинской области и компанией МТС, прежде всего, закрепляет сотрудничество в области культурных и образовательных проектов на основе информационных технологий. Это ещё один шаг к развитой современной цифровой образовательной среде в нашем островном регионе», - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
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