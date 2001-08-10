В Южно-Сахалинске почтили память губернатора Игоря Фархутдинова и погибших в авиакатастрофе 2003 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Воскресенского кафедрального собора состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 23-й годовщине гибели губернатора островного региона Игоря Фархутдинова и сотрудников областной администрации.

Дань уважения ушедшим землякам отдали родные и близкие, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, члены правительства Сахалинской области, руководители силовых ведомств, представители депутатского корпуса, общественных организаций и жители города.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего состоялась заупокойная лития. Завершилось мероприятие возложением цветов к месту захоронения Игоря Фархутдинова и команды, чья жизнь была посвящена служению Сахалину и Курилам.

Напомним, крушение вертолета МИ-8 произошло 20 августа 2003 года в ходе рабочей поездки по маршруту Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск. В результате авиакатастрофы погибли 20 человек: глава Сахалинской области, руководители структурных подразделений регионального правительства и экипаж воздушного судна.

Память о них навсегда вписана в историю островного региона.