В Южно-Сахалинске почтили память губернатора Игоря Фархутдинова и погибших в авиакатастрофе 2003 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Воскресенского кафедрального собора состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 23-й годовщине гибели губернатора островного региона Игоря Фархутдинова и сотрудников областной администрации.
Дань уважения ушедшим землякам отдали родные и близкие, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, члены правительства Сахалинской области, руководители силовых ведомств, представители депутатского корпуса, общественных организаций и жители города.
Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего состоялась заупокойная лития. Завершилось мероприятие возложением цветов к месту захоронения Игоря Фархутдинова и команды, чья жизнь была посвящена служению Сахалину и Курилам.
Напомним, крушение вертолета МИ-8 произошло 20 августа 2003 года в ходе рабочей поездки по маршруту Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск. В результате авиакатастрофы погибли 20 человек: глава Сахалинской области, руководители структурных подразделений регионального правительства и экипаж воздушного судна.
Память о них навсегда вписана в историю островного региона.
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