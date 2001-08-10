Водители из Долинска и Углегорска лишены водительских прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городе Долинске по улице Макарова инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России «Долинский» в ходе несения службы был остановлен легковой автомобиль японского производства. За рулем находилась местная жительница 2003 года рождения. При проверке документов госавтоинспекторы обратили внимание на явные признаки алкогольного опьянения у девушки.

В ходе дальнейшей проверки инспекторы установили, что водитель ранее уже привлекалась к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным такого права). На этот раз гражданка вновь отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В связи с повторным нарушением, которое влечет за собой уже уголовную ответственность, транспортное средство было изъято. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В Углегорске сотрудники ДПС в ходе несения службы в районе улицы Красноармейской остановили минивэн, которым управлял местный житель 2002 года рождения.

В процессе дальнейшей проверки инспекторы установили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ (повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Ввиду повторного совершения подобного деяния, автомобиль был изъят. В отношении нарушителя возбуждено уже уголовное дело по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Помимо этого, при дальнейшей проверке выяснилось, что данный гражданин ранее неоднократно был судим.

Уважаемые граждане!

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых грубых и опасных нарушений, которое несет прямую угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и окружающих. Последствия таких действий могут быть трагическими и необратимыми.

Повторное совершение подобных административных правонарушений влечет за собой уже уголовную ответственность, предусматривающую суровые наказания. Транспортное средство в таких случаях подлежит изъятию.

Управление транспортным средством без соответствующих документов или после лишения водительских прав также является серьезным нарушением, влекущим как административную, так и в случае повторения - уголовную ответственность.

Уважаемые водители! Помните, что каждый участник дорожного движения несет ответственность за свою безопасность и безопасность других.

Если вы стали свидетелем того, как водитель садится за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок поможет предотвратить трагедию. Будьте бдительны и ответственны!