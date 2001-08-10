Школы Южно-Сахалинска приняли участие во Всероссийских антитеррористических учениях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии нового учебного года все образовательные учреждения Южно-Сахалинска приняли участие во Всероссийских антитеррористических учениях, организованных Министерством просвещения РФ.

Так, в школе № 6 педагоги и сотрудники охраны отработали несколько алгоритмов действий в различных ситуациях. Важно, что точный сценарий ситуаций заранее неизвестен, каждая школа готовилась к нескольким вероятным вариантам.

Как отметил заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов, ежегодно подготовка к 1 сентября включает не только санитарные и хозяйственные вопросы, но и обязательный комплекс мер по антитеррористической защищенности.

- Алгоритмы разработаны Росгвардией, адаптированы под каждое школьное здание с учетом его особенностей. Сегодня занятия идут с сотрудниками школ и охранных организаций, пока все дети на летних каникулах, - прокомментировал Леонид Тамонов. - Сначала проводится инструктаж со всеми участниками образовательного процесса, затем уже даются вводные, которые они должны четко и слаженно отработать. По итогам каждой тренировки составляются подробные отчеты и справки с анализом ошибок и недочетов. Эти данные лягут в основу корректировки планов эвакуации и взаимодействия.

За ходом учений в качестве наблюдателей следили представители МЧС, Росгвардии, МВД и департамента общественной безопасности и контроля администрации города.

Заместитель директора по безопасности школы № 6 Георгий Дронов подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся в учреждении на регулярной основе: в школе утвержден график, включающий не менее 5–6 тренировок в год по разным видам угроз (антитеррор, пожарная безопасность, техногенные аварии).

- Учения нужны, чтобы выявлять недочеты. Они у нас есть, но некритичные. Будем работать над ними до автоматизма. Проводим инструктажи с педагогами и детьми, чтобы каждый понимал, что такое террористическая угроза. Мы должны быть готовы быстро реагировать совместно со спецслужбами, — сказал Георгий Дронов.

В тренировке были задействованы все школы Южно-Сахалинска. Работа по повышению уровня безопасности в школах будет продолжена в течение всего учебного года.