Сварка оптоволокна в действии: мастер-классы «Ростелекома» на форуме «ОстроVa»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» приняли участие во всероссийском молодежном форуме «ОстроVa», который традиционно проводится в регионе на протяжении 13 лет. В этом году на него съехались более двухсот молодых людей со всей страны.
На ярмарке вакансий — одной из площадок форума — специалисты продемонстрировали особенности профессии связиста через практический мастер-класс по сварке оптоволокна.
Олег Коцюрбий, технический директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Можно сколько угодно рассказывать о специфике работы связистов, но всегда лучше показать на примере. Тем более что процесс сварки оптоволокна довольно интересный: ребята пробовали зачищать и скалывать оптические волокна, а после — паять стыки проводов для проходимости сигнала. На мастер-классе использовалось оборудование, которое монтажники волоконно-оптических линий связи используют для работы в реальных условиях. Такие технологии применяются, когда специалисты заводят интернет в квартиру или устраняют повреждения на сетях».
Мастер-класс привлек внимание студентов как технических, так и гуманитарных специальностей. Попробовать себя в этом деле захотела также работающая молодежь из числа участников форума.
Анастасия Устинова, участница форума:
«Про оптоволокно я написала много статей в университете. Здесь я увидела, что оно представляет собой в действительности. Оказывается, при работе с оптикой требуется хорошо развитая мелкая моторика. На практике было очень интересно подготовить, сколоть и сварить два конца кабеля самой».
Технология оптоволокна обладает очевидными преимуществами: она требует меньше времени на монтаж в сравнении с медными линиями связи, обеспечивает большую устойчивость к внешним факторам и гарантирует повышенную надежность сигнала.
Многих участников форума заинтересовала работа в «Ростелекоме». Ребятам рассказали о вакансиях. Ознакомиться с ними можно на портале job.rt.ru, где представлены предложения о работе в компании по всей России.
Такой же мастер-класс сотрудники «Ростелекома» провели и на другой площадке форума в здании кампуса СахалинТех. Она работала специально для жителей и гостей города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Прокуратура Южно-Сахалинска добилась выплаты 14,8 млн рублей долга по зарплате
09:36 Сегодня Уникальный фотоальбом дикорастущих растений Сахалина и Курил передали в дар СахОУНБ
11:46 Сегодня «Ночь кино 2026» пройдет в Сахалинской области
10:18 Сегодня Для жителей Синегорска организована выездная торговля
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
14:28 14 Августа Риелтор планировал убить и обокрасть инвалида ради квартиры стоимостью почти шести миллионов рублей
09:00 12 Августа Владимир Владимирович Путин прибыл на Сахалин для участия в завершающем этапе учений ТОФ
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Выбор редакции
- 14:35 Сегодня Сварка оптоволокна в действии: мастер-классы «Ростелекома» на форуме «ОстроVa»
- 13:52 Сегодня Комфорт для семей: финальные штрихи по благоустройству в 9-м микрорайоне
- 12:28 Сегодня Свыше 2 тысяч партий кормов проверено в Сахалинске: результаты исследований Россельхознадзора
- 11:46 Сегодня «Ночь кино 2026» пройдет в Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?