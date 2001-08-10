Сварка оптоволокна в действии: мастер-классы «Ростелекома» на форуме «ОстроVa»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» приняли участие во всероссийском молодежном форуме «ОстроVa», который традиционно проводится в регионе на протяжении 13 лет. В этом году на него съехались более двухсот молодых людей со всей страны.

На ярмарке вакансий — одной из площадок форума — специалисты продемонстрировали особенности профессии связиста через практический мастер-класс по сварке оптоволокна.

Олег Коцюрбий, технический директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Можно сколько угодно рассказывать о специфике работы связистов, но всегда лучше показать на примере. Тем более что процесс сварки оптоволокна довольно интересный: ребята пробовали зачищать и скалывать оптические волокна, а после — паять стыки проводов для проходимости сигнала. На мастер-классе использовалось оборудование, которое монтажники волоконно-оптических линий связи используют для работы в реальных условиях. Такие технологии применяются, когда специалисты заводят интернет в квартиру или устраняют повреждения на сетях».

Мастер-класс привлек внимание студентов как технических, так и гуманитарных специальностей. Попробовать себя в этом деле захотела также работающая молодежь из числа участников форума.

Анастасия Устинова, участница форума:

«Про оптоволокно я написала много статей в университете. Здесь я увидела, что оно представляет собой в действительности. Оказывается, при работе с оптикой требуется хорошо развитая мелкая моторика. На практике было очень интересно подготовить, сколоть и сварить два конца кабеля самой».

Технология оптоволокна обладает очевидными преимуществами: она требует меньше времени на монтаж в сравнении с медными линиями связи, обеспечивает большую устойчивость к внешним факторам и гарантирует повышенную надежность сигнала.

Многих участников форума заинтересовала работа в «Ростелекоме». Ребятам рассказали о вакансиях. Ознакомиться с ними можно на портале job.rt.ru, где представлены предложения о работе в компании по всей России.

Такой же мастер-класс сотрудники «Ростелекома» провели и на другой площадке форума в здании кампуса СахалинТех. Она работала специально для жителей и гостей города.