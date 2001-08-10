11:01, | Новости общества Сахалина и Курил
Где сегодня купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске по доступной цене
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 19 августа, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести камбалу по цене 102 руб/кг. Торговля осуществляется по следующим адресам:
- пр. Мира, 229, ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10 с 12.00;
- ул. Ленина, 252 Б, ТЦ «Техник», торговое место Д10 с 12.30.
Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальную информацию всегда можно найти на цифровой платформе МАХ.
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Новости общества Сахалина и Курил
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