Тихоокеанское
информационное агентство
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Где сегодня купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске по доступной цене
11:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Где сегодня купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске по доступной цене

Где сегодня купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске по доступной цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 19 августа, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести камбалу по цене 102 руб/кг. Торговля осуществляется по следующим адресам:

- пр. Мира, 229, ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10 с 12.00;

- ул. Ленина, 252 Б, ТЦ «Техник», торговое место Д10 с 12.30.

Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальную информацию всегда можно найти на цифровой платформе МАХ.

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