Уникальный фотоальбом дикорастущих растений Сахалина и Курил передали в дар СахОУНБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уникальный фотоальбом-определитель дикорастущих растений Сахалина и Курил пополнил фонд главной островной библиотеки.
Книгу «Дикорастущие цветы Сахалино-Курильского края» 17 августа передал в дар учреждению её автор, известный в регионе географ, редактор и общественный деятель Владимир Чуйко, оставив на титульном листе памятную дарственную надпись.
Новое издание, ставшее третьей книгой в авторской серии «Острова в деталях», представляет собой фундаментальный фотоальбом-определитель объемом более 360 страниц. В него вошло 180 видов дикорастущих растений, произрастающих на территории Сахалино-Курильского края, включая редкие и эндемичные виды, такие как венерин башмачок (сахалинская орхидея), кортуза сахалинская и вероничник Борисовой.
Появление этого сборника решает острую проблему нехватки качественной ботанической литературы о регионе. Как отмечает сам автор, школьные учебники не дают полноценного представления о местной флоре, а информация в интернете зачастую оказывается недостоверной. Фотоальбом Владимира Чуйко, основанный на многолетних экспедициях, предлагает читателям качественные авторские фотографии, снятые с различных ракурсов, и емкие, научно выверенные описания с латинскими названиями, подготовленные при участии ученых-биологов.
Издание станет незаменимым помощником и надежным источником информации для краеведов, биологов, школьников, студентов и всех, кто интересуется уникальной природой островного региона и хочет научиться правильно определять местные растения в естественной среде обитания.
В настоящее время подаренный экземпляр проходит необходимую библиотечную обработку. В ближайшее время фотоальбом-определитель станет доступен для читателей в отделе краеведения СахОУНБ им. Н.А. Тарасова
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